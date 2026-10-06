Dos deportistas de Oleiros (A Coruña), subcampeones de Europa de paddle surf

El paddle surf de Oleiros vuelve de Melilla con dos nuevos éxitos internacionales. Iván Puente Rodríguez y Daniel Folgar Pérez, deportistas del Club Nacosta, se han proclamado subcampeones de Europa de sprints en las categorías Élite y Sub18, respectivamente, en el Campeonato de Europa de Paddle Surf disputado estos días.

Los dos formaron parte de la selección española junto a otro integrante del club de Oleiros, Rodrigo Basilio Cabado, que a sus 15 años consiguió la cuarta posición europea en SUP Surf. Los resultados de los tres deportistas contribuyeron además a que España se proclamase campeona de Europa por selecciones.

Los tres representantes de Nacosta entrenan habitualmente en la playa de Santa Cristina bajo las órdenes de Guillermo Goyanes Vázquez, responsable de un proyecto deportivo que lleva una década desarrollándose en Oleiros.

En el plano individual, Iván Puente consiguió la plata europea en la máxima categoría, mientras que Daniel Folgar hizo lo propio en Sub18 en su primer año compitiendo en esta categoría. Rodrigo Basilio completó la participación del club con su cuarto puesto en SUP Surf.

Una temporada de éxitos para Nacosta

Los resultados europeos ponen el broche a un 2026 especialmente destacado para el Club Nacosta. Durante esta temporada, sus deportistas han conseguido títulos gallegos en numerosas categorías y el club se proclamó campeón de España en la competición celebrada en Barcelona el pasado mes de mayo.

La cantera también ha conseguido hacerse un hueco fuera de España. En el Mundial Junior celebrado en Rumanía en junio, varios integrantes del club terminaron entre los primeros puestos de sus respectivas categorías. Olivia Malingre logró una cuarta posición, mientras que Joan Gelabert y Lara Sambad fueron quintos. Rodrigo Basilio terminó sexto y Daniel Folgar, décimo.

A estos resultados se sumaron numerosas medallas en el Campeonato de España. En la modalidad de sprints, Rodrigo Basilio consiguió el oro Sub16; Lara Sambad, la plata Sub14; Daniel Folgar, el bronce Sub18; e Iván Puente, la plata Élite.

También hubo podios en carrera técnica y larga distancia, además de una destacada presencia del club en los campeonatos gallegos disputados esta temporada en Santa Cristina y O Grove.

Una década formando deportistas en Santa Cristina

Detrás de esta trayectoria está el trabajo que Nacosta desarrolla desde hace años en la playa de Santa Cristina. Guillermo Goyanes lleva una década al frente del proyecto de paddle surf en Oleiros y ha acompañado durante más de ocho años a algunos de los jóvenes que ahora compiten a nivel internacional.

"Estamos muy emocionados por seguir avanzando con este proyecto que nació como una apuesta personal cuando el SUP Race era cosa de unos pocos locos", explica Goyanes. El entrenador recuerda que hubo una etapa en la que esta disciplina prácticamente había desaparecido en el norte, pero el club decidió continuar apostando por ella.

"No cesamos en nuestro empeño por seguir contagiando nuestra pasión por el mar y ahora está más vivo que nunca. Estos chicos son un ejemplo de dedicación, esfuerzo, compromiso y compañerismo", añade.

La temporada todavía no ha terminado para el Club Nacosta. El próximo sábado sus deportistas viajarán a Roma para disputar la última prueba del año, cerrando una campaña en la que Oleiros ha tenido representación en campeonatos gallegos, nacionales, mundiales y, ahora, también en el podio europeo.