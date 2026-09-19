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Travesía Costa pone el broche a su décima edición en A Coruña con 108 trofeos en MEGA
Tras siete pruebas por la costa gallega, el circuito reunió en el Museo MEGA a nadadores, clubes y colaboradores para cerrar una nueva edición de aguas abiertas
Más información: Más de 130 nadadores despidieron en Fisterra (A Coruña) el Circuito Travesía Costa Duacode 2026
El Circuito Travesía Costa 2026 ya tiene punto final. Después de un verano recorriendo diferentes puntos de la costa gallega y con siete pruebas celebradas, los nadadores que han participado en esta edición se reunieron este viernes en el Museo MEGA de Estrella Galicia para recoger sus premios y poner el broche a una temporada marcada por la natación en aguas abiertas.
La gala comenzó a las 20:00 horas y reunió a participantes, familiares, organizadores y colaboradores del circuito, que celebraron en A Coruña los resultados de una edición que ha contado con alrededor de 1.500 participantes.
La décima edición del circuito arrancó el 4 de julio en A Coruña y pasó después por Portosín, Oleiros, Sisargas-Malpica, Cedeira, Ézaro y Fisterra. Las dos últimas pruebas se celebraron además en el mismo fin de semana, con los nadadores enfrentándose a distancias de hasta 4.500 metros en Ézaro y 4.000 en Fisterra.
A lo largo de estas siete citas, el circuito ofreció dos modalidades, distancias cortas y largas, y dividió a los participantes en diferentes categorías por edad, además de contar con una categoría de nadadores sin neopreno y otra de equipos. Para entrar en la clasificación final era necesario haber participado en al menos cuatro pruebas y se tenían en cuenta los seis mejores resultados de cada participante.
En total, la organización ha preparado 108 trofeos para reconocer a los participantes de las distintas categorías, además de 2.400 euros en premios económicos para las clasificaciones absolutas de las distancias cortas y largas.
En las distancias largas, el podio absoluto masculino del circuito estuvo formado por Manuel Souto Ramos, Hugo López Turiño y Álvaro Gómez Cardesín, mientras que en la categoría femenina fueron María Gabriela Tortosa, Clara Dopico Espada y Nieves Sánchez de Llano las tres primeras clasificadas.
En las distancias cortas, Iván Fernández del Valle, Rubén Baldomar Obelleiro y Alberto González Iglesias ocuparon las primeras posiciones masculinas. En la clasificación femenina, Zaida Guerra Rodríguez se hizo con el primer puesto, seguida de Iria Martínez Mantiñán y Mónica Cagiao Seijo.
Pero la gala no solo sirvió para reconocer a los ganadores. El encuentro puso el cierre a varios meses de travesías por la costa gallega y a una edición que, además de las competiciones, mantuvo la vertiente social del circuito, con acciones de apoyo y visibilización de entidades como FEGEREC, Bolboretas Coruña Dragon Boat BCS y AGALEA.
Así, con los últimos trofeos ya entregados en MEGA, el Travesía Costa despide una nueva temporada de aguas abiertas después de siete pruebas, cientos de kilómetros nadados y más de un millar de participantes.