Travesía Costa pone el broche a su décima edición en A Coruña con 108 trofeos en MEGA

El Circuito Travesía Costa 2026 ya tiene punto final. Después de un verano recorriendo diferentes puntos de la costa gallega y con siete pruebas celebradas, los nadadores que han participado en esta edición se reunieron este viernes en el Museo MEGA de Estrella Galicia para recoger sus premios y poner el broche a una temporada marcada por la natación en aguas abiertas.

La gala comenzó a las 20:00 horas y reunió a participantes, familiares, organizadores y colaboradores del circuito, que celebraron en A Coruña los resultados de una edición que ha contado con alrededor de 1.500 participantes.

La décima edición del circuito arrancó el 4 de julio en A Coruña y pasó después por Portosín, Oleiros, Sisargas-Malpica, Cedeira, Ézaro y Fisterra. Las dos últimas pruebas se celebraron además en el mismo fin de semana, con los nadadores enfrentándose a distancias de hasta 4.500 metros en Ézaro y 4.000 en Fisterra.

A lo largo de estas siete citas, el circuito ofreció dos modalidades, distancias cortas y largas, y dividió a los participantes en diferentes categorías por edad, además de contar con una categoría de nadadores sin neopreno y otra de equipos. Para entrar en la clasificación final era necesario haber participado en al menos cuatro pruebas y se tenían en cuenta los seis mejores resultados de cada participante.

En total, la organización ha preparado 108 trofeos para reconocer a los participantes de las distintas categorías, además de 2.400 euros en premios económicos para las clasificaciones absolutas de las distancias cortas y largas.

En las distancias largas, el podio absoluto masculino del circuito estuvo formado por Manuel Souto Ramos, Hugo López Turiño y Álvaro Gómez Cardesín, mientras que en la categoría femenina fueron María Gabriela Tortosa, Clara Dopico Espada y Nieves Sánchez de Llano las tres primeras clasificadas.

En las distancias cortas, Iván Fernández del Valle, Rubén Baldomar Obelleiro y Alberto González Iglesias ocuparon las primeras posiciones masculinas. En la clasificación femenina, Zaida Guerra Rodríguez se hizo con el primer puesto, seguida de Iria Martínez Mantiñán y Mónica Cagiao Seijo.

Pero la gala no solo sirvió para reconocer a los ganadores. El encuentro puso el cierre a varios meses de travesías por la costa gallega y a una edición que, además de las competiciones, mantuvo la vertiente social del circuito, con acciones de apoyo y visibilización de entidades como FEGEREC, Bolboretas Coruña Dragon Boat BCS y AGALEA.

Así, con los últimos trofeos ya entregados en MEGA, el Travesía Costa despide una nueva temporada de aguas abiertas después de siete pruebas, cientos de kilómetros nadados y más de un millar de participantes.