Galicia será la salida oficial de La Vuelta 2027 en el marco del Xacobeo

Galicia será el punto de partida oficial de La Vuelta 2027, una decisión anunciada este domingo en Granada durante la última etapa de la edición de 2026 y que se integrará en la programación del Xacobeo 2027. El anuncio fue realizado por el director general de La Vuelta, Javier Guillén, junto al comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

La Xunta considera que la elección supone una oportunidad para reforzar la proyección internacional de Galicia de cara al próximo Año Santo. Gómez Román destacó el potencial de la competición como escaparate para mostrar el patrimonio, la naturaleza y los recursos turísticos gallegos ante miles de visitantes y medios de comunicación.

El comisario del Xacobeo asistió este domingo en Granada a la última etapa y a la entrega de premios de la 81ª edición de La Vuelta, una prueba patrocinada por Turismo de Galicia. Su presencia se enmarca en los trabajos de preparación del próximo Año Santo y en la estrategia de la Xunta para aprovechar grandes acontecimientos deportivos como herramienta de promoción turística.

La relación entre Galicia y La Vuelta se remonta a varias décadas. Hasta la edición de 2025, la comunidad ha acogido 93 salidas y 82 metas de etapa, además de haber sido sede de la salida oficial de la carrera en ocho ocasiones. La presencia de la competición ha permitido llevar la atención de espectadores y medios de comunicación a diferentes puntos del territorio gallego.

La edición de este año ha recorrido durante 21 etapas un total de 3.275 kilómetros por Mónaco, Francia, Andorra y España. Galicia, que también ha colaborado con la prueba a través de Turismo de Galicia y del patrocinio del maillot blanco al mejor joven de la clasificación general, volverá así a situarse en el centro del calendario ciclista internacional en 2027.

La salida oficial de La Vuelta formará parte de una programación más amplia vinculada al Xacobeo 2027, concebida por la Xunta para todos los públicos y con la intención de reforzar la llegada de peregrinos y turistas a Galicia durante el próximo Año Santo.