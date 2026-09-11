Culminada la primera fase de la reforma del complejo deportivo de Acea de Ama en Culleredo (A Coruña)

Roberto García y Diego Calvo en la visita a las instalaciones de Acea de Ama, en Culleredo. Xunta de Galicia.

La Xunta ha completado la primera fase de la reforma integral del complejo deportivo de Acea de Ama, en Culleredo, con una inversión de 2,15 millones de euros. Las personas usuarias podrán volver a disfrutar desde el próximo lunes de los espacios renovados, que han incorporado mejoras tanto en las zonas deportivas como en los accesos y en las instalaciones generales.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, visitó este viernes el complejo para comprobar el resultado de los trabajos. La actuación forma parte de un proyecto más amplio con el que la Xunta pretende convertir Acea de Ama en uno de los principales referentes deportivos del área de A Coruña.

Uno de los cambios más destacados se encuentra en la sala de musculación y fitness, que ha sido ampliada y remodelada y que ahora dispone de nueva maquinaria deportiva. Los equipos están conectados a un software que permitirá a las personas usuarias realizar un seguimiento de sus rutinas de entrenamiento. También se ha instalado un nuevo circuito de entrenamiento y se han renovado las salas destinadas a actividades dirigidas, que cuentan ahora con nuevo material y equipamiento.

La Xunta también prevé reforzar el personal de la sala fitness para ofrecer asesoramiento sobre el funcionamiento de las nuevas máquinas y ampliar progresivamente la oferta de actividades dirigidas. El objetivo es adaptar los espacios a las nuevas formas de practicar deporte y actividad física y ofrecer un servicio más completo a las aproximadamente 9.500 personas usuarias del complejo.

Más accesibilidad y un nuevo acceso

La intervención ha afectado también a los accesos al recinto. Las obras han incluido la construcción de una nueva rampa y el traslado del acceso principal a la planta baja, donde se ha habilitado una nueva recepción con zona de atención al público y control de accesos.

Además, se ha renovado la señalización del complejo y se han instalado nuevas pantallas informativas y un sistema de megafonía. Estas actuaciones buscan facilitar la circulación por las instalaciones y mejorar la información que reciben las personas usuarias durante su estancia en el recinto.

La primera fase ha incluido también diferentes trabajos sobre las instalaciones generales del complejo. Entre ellos figuran la modernización de la instalación eléctrica, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la renovación de la sala de calderas y de los equipos de climatización y la actualización de los sistemas de protección contra incendios.

También se han llevado a cabo reparaciones en las cubiertas del complejo, dentro de una actuación destinada a mejorar tanto el funcionamiento y la seguridad como el confort y la eficiencia energética de las instalaciones.

Otros 2 millones para completar la reforma

La reforma de Acea de Ama no terminará con esta primera actuación. La Xunta tiene previsto ejecutar una segunda fase, con una inversión estimada de alrededor de 2 millones de euros, una vez que se obtengan las correspondientes licencias administrativas.

Esta nueva intervención se centrará principalmente en las zonas que todavía quedan pendientes de renovación. El proyecto contempla la reforma integral de las fachadas y los vestuarios, además de mejoras en las áreas exteriores y una reordenación de la zona de calistenia.

También se remodelarán las pistas de pádel y tenis, se actuará en el parque exterior y en las instalaciones del sótano y se ampliará la superficie destinada a la práctica deportiva. El proyecto incluye además actuaciones sobre la producción y distribución de agua caliente y sobre el tratamiento y funcionamiento de las piscinas.

La previsión de la Xunta es que esta segunda fase pueda estar terminada durante el verano de 2027, completando así la transformación del complejo deportivo de Acea de Ama.

La ejecución por fases responde a la intención de mantener el servicio a la ciudadanía mientras avanzan los trabajos. De este modo, la primera actuación se ha concentrado principalmente en los espacios interiores, los equipamientos deportivos y las instalaciones generales, mientras que la segunda permitirá abordar buena parte de las zonas exteriores y otros elementos pendientes.

La Xunta, a través de la Fundación Deporte Galego, mantiene además la supervisión del complejo y del parque natural y deportivo de Acea de Ama. La Fundación cuenta con un contrato específico para las labores de control, limpieza, mantenimiento y jardinería del recinto, con un presupuesto de más de 815.000 euros anuales.

En los últimos años también se han realizado trabajos de adquisición y reparación de equipamiento, mantenimiento de las zonas verdes y boscosas y refuerzo de la seguridad y vigilancia del recinto. Con las nuevas actuaciones, el Gobierno gallego busca consolidar Acea de Ama como uno de los grandes complejos deportivos de referencia del área de A Coruña.