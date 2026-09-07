Más de 130 nadadores despidieron en Fisterra (A Coruña) el Circuito Travesía Costa Duacode 2026

Participantes de la V Travesía Costa Fisterra Duacode, celebrada este domingo en la playa de Langosteira Cedida

La playa de Langosteira acogió este domingo la V Travesía Costa Fisterra Duacode, una cita que reunió a más de 130 nadadores y sirvió para cerrar el Circuito Travesía Costa Duacode 2026 después de un verano recorriendo diferentes puntos de la costa gallega.

Los participantes se enfrentaron a dos distancias, de 4.000 y 1.500 metros, en la séptima y última prueba de una edición que ha vuelto a llevar la natación en aguas abiertas por distintos enclaves de Galicia.

La jornada dejó además resultados muy ajustados, especialmente en la distancia larga masculina, donde dos nadadores terminaron compartiendo la primera posición.

Dos ganadores en los 4.000 metros

Hugo López y Manuel Souto cruzaron juntos la línea de meta de los 4.000 metros y compartieron la victoria con un tiempo de 54:37. Solo nueve segundos después llegó Álvaro Gómez Cardesín, con 54:46, mientras que Óscar Soneira Reboredo completó el podio con 59:06.

En categoría femenina, María González Rodríguez fue la más rápida al completar el recorrido en 59:57. Serezade Sigut Granados terminó segunda con un registro de 1:02:58 y María Gabriela Tortosa ocupó la tercera posición con 1:07:59.

La competición de 1.500 metros también dejó un final apretado en categoría masculina. Iván Fernández del Valle consiguió la victoria con 20:50, únicamente cinco segundos por delante de Rubén Baldomar Obelleiro, que paró el cronómetro en 20:55. Alberto González Iglesias fue tercero con 22:26.

Entre las mujeres, Zaida Guerra Rodríguez se impuso con un tiempo de 23:16, seguida de Iria Martínez Mantiñán, con 24:36, y Andrea Eiris Castro, que completó el podio con 25:54.

Siete pruebas a lo largo de la costa gallega

La cita de Fisterra ha cerrado un circuito compuesto este año por siete pruebas, con diferentes escenarios y distancias que han permitido a los participantes competir en distintos puntos del litoral gallego durante los meses de verano.

Desde la organización ponen en valor la participación registrada durante toda la temporada y la implicación de clubes, nadadores, instituciones, patrocinadores, voluntarios y equipos de seguridad en el desarrollo de las diferentes travesías.

Aunque la competición ya ha terminado, al Circuito Travesía Costa Duacode todavía le queda una última cita para despedir la temporada.

Una gala para celebrar diez años de Travesía Costa

El próximo viernes 18 de septiembre, el Museo Estrella Galicia (MEGA), en A Coruña, acogerá la gala de entrega de trofeos del circuito, en la que se reconocerá a los ganadores de la edición de 2026.

El encuentro tendrá este año un significado especial, ya que coincidirá con la celebración del décimo aniversario del proyecto Travesía Costa.