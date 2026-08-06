Equiocio cumple 35 años y convierte a Ferrol en el epicentro de la hípica nacional hasta el domingo

Equiocio ya celebra su 35ª edición en Ferrol. El campo de As Cabazas, en Covas, acoge desde este jueves y hasta el próximo 9 de agosto una de las citas ecuestres más importantes del verano gallego, que reunirá a cerca de 200 jinetes y amazonas procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

El teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, participó este jueves en la inauguración oficial del certamen, donde puso en valor la trayectoria de un evento que, tras más de tres décadas de historia, se ha consolidado como uno de los referentes de la hípica nacional.

"Equiocio forma ya parte de la identidad de Ferrol y se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la equitación y también para los visitantes que cada año eligen nuestra ciudad para disfrutar de este evento", destacó el edil.

Díaz Mosquera subrayó que Equiocio "es mucho más que una competición deportiva", pues combina deporte, naturaleza, ocio y sostenibilidad, además de ofrecer un amplio programa de actividades de carácter social, educativo y ambiental dirigidas a públicos de todas las edades.

El teniente de alcalde también puso el foco en la repercusión económica del evento, al señalar que durante estos días Ferrol recibe a cientos de participantes, acompañantes y visitantes que impulsan la actividad de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios de la ciudad.

Pruebas de máximo nivel

En el plano deportivo, Equiocio contará con algunas de las competiciones más destacadas del calendario nacional, como el Concurso Nacional de Saltos Gran Premio Ciudad de Ferrol y la Copa de España de Ponis.

Durante el acto inaugural, Díaz Mosquera reiteró el respaldo del Ayuntamiento a la organización del evento. "Apoyar Equiocio es apostar por el deporte, el turismo, la economía local y los valores que transmite la práctica deportiva, como el esfuerzo, la perseverancia, el respeto, la disciplina y la solidaridad", señaló.

El responsable municipal también felicitó a la familia Lago, impulsora del certamen desde su primera edición en 1992, por el trabajo realizado durante estos años para convertir Equiocio en un referente nacional de la hípica, al tiempo que deseó suerte a todos los participantes de esta edición.

Tras la ceremonia, las autoridades presentes recorrieron los diferentes espacios y pudieron apreciar la destreza de los jinetes que compitieron en el Trofeo Xunta de Galicia. Posteriormente, la delegada territorial de la Xunta de Ferrol, Martina Aneiros, presidió la entrega de trofeos.