Así empujó Santiago de Compostela a España hacia su segundo Mundial: una gran fiesta en la ciudad

La Selección Española de Fútbol es bicampeona del mundo. La Roja venció ayer a Argentina por un gol a cero, consiguiendo la ansiada segunda estrella. El conjunto de Luis de la Fuente dominó el partido de principio a fin, empujado por los aficionados desplazados a Nueva York y por aquellos que animaban al equipo desde ciudades como Santiago de Compostela.

Miles de personas siguieron el partido tanto en la pantalla gigante instalada en la praza Roxa como en el Monte do Gozo. Muchos locales de hostelería ofrecieron el partido, volcándose con un acontecimiento deportivo histórico que los compostelanos también siguieron desde sus casas o incluso desde locales sociales.

El ambiente fue muy bueno en Santiago de Compostela ya desde por la tarde, cuando los ciudadanos empezaron a llegar a los lugares desde los que querían seguir el partido. Grupos de amigos, familias... La ciudad fue llenándose poco a poco de aficionados ataviados con la camiseta, banderas o bufandas de la selección.

Santiago de Compostela con España 🇪🇸 pic.twitter.com/1lFJaYfY6t — Walter Bel  (@walterBEL) July 19, 2026

Uno de los puntos más populares para seguir el partido fue la praza Roxa. Los compostelanos habían pedido al concello mover hasta este céntrico emplazamiento la pantalla gigante que el consistorio colocó para seguir los partidos de La Roja en el Mundial tras haber sido la propuesta más votada en los Orzamentos Participativos.

Y fue un gran éxito. Una praza Roxa abarrotada empujó desde las 21:00 horas a la selección hacia la victoria, sufriendo con un partido que el equipo dominó pero en el que no subió el primer (y único) gol válido al marcador hasta el minuto 106. El gol desató la alegría de los asistentes, que saltaron y celebraron la victoria hasta bien entrada la madrugada.

Precisamente, el Concello de Santiago reforzó este lunes el servicio municipal de limpieza para que el centro de la ciudad recuperase su aspecto habitual después de una larga noche de fiesta.

El Monte do Gozo, por otro lado, se convirtió en un punto de referencia para seguir el Mundial desde el primer momento. Miles de personas se reunieron para ver los partidos de España hasta ayer, cuando la victoria dio por terminado el camino de la selección hasta el ansiado título.

El público desplazado saltó y bailó para celebrar la segunda estrella del conjunto nacional. No faltaron clásicos como Qué viva España o Sarà perché ti amo, que tanto pequeños como mayores cantaron con fuerza. El Monte do Gozo se convirtió en una auténtica fiesta para celebrar la victoria de La Roja.

No fueron los únicos lugares desde los que seguir la final del Mundial 2026. La comisión de fiestas Cruceiro da Coruña abrió el Local Social Casa Agraria para compartir con los vecinos este momento histórico que miles de personas siguieron desde casa.

La fiesta se prolongó en la ciudad hasta entrada la madrugada, con cientos de personas agitando sus banderas tras el triunfo de La Roja. Aquellos que iban al volante hacían sonar el claxon.