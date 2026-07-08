Las duplas Andrea Colinas-Marta Álvarez y Pablo López-Nacho Arias se proclaman campeones del XXI Open Pádel Estrella Galicia

El torneo, que se desarrolló durante 14 días, reunió en A Coruña a más de 350 parejas de jugadores procedentes de la ciudad y de distintos puntos de Galicia

Las parejas formadas por Andrea Colinas y Marta Álvarez, en categoría femenina, y Pablo López y Nacho Arias, en masculina, se alzaron con la victoria en el XXI Open Pádel Estrella Galicia 2026, cuyas finales se disputaron el pasado sábado 4 de julio en el Real Club de Tenis de A Coruña tras dos semanas de competición.

En la final de 1ª femenina, Colinas y Álvarez se impusieron a Marta Forte y Sofía Cudillero, mientras que en la categoría masculina Pablo López y Nacho Arias se proclamaron campeones tras superar a Juan Montenegro y Nano Moreno.

El torneo, que se desarrolló durante 14 días, reunió a más de 350 parejas de jugadores procedentes de la ciudad y de distintos puntos de Galicia, consolidándose como una de las citas deportivas de referencia del verano.

En el resto de categorías, los vencedores fueron Patricia López y Sara Conchel (2ª femenina), Luis Martín y Jacobo Rumbo (2ª masculina), Lía Silvosa y Rebeca Teijido (3ª femenina), Alejandro Viana y David Agra (3ª masculina), Alexandra Carrasco y María del Mar Abilleira (4ª femenina), Alejandro Vázquez e Iván Dopico (4ª masculina), Marta Muñoz y Teresa Rincón (veteranas) e Ignacio Tomé y Borja Galán (veteranos).

Tras la entrega de premios, la organización celebró la tradicional fiesta del Open, que contó con una destacada asistencia de público. Además de la competición deportiva, el evento incluyó durante sus dos semanas de duración diferentes propuestas gastronómicas, un mercado y actividades deportivas y musicales, completando una programación dirigida tanto a los participantes como a los asistentes.