Santiago tendrá pantalla gigante para ver el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial

España está en cuartos de final del Mundial 2026 y en Santiago de Compostela podrá verse el partido por todo lo grande. El concello ha confirmado que colocará la pantalla gigante para ver el España-Bélgica del viernes en el parque de As Cancelas, misma ubicación en la que ayer los aficionados disfrutaron (y sufrieron) de la victoria frente a Portugal.

La colocación de una pantalla gigante para ver los partidos de España en el Mundial 2026 fue la opción más votada en los presupuestos participativos. El cine al aire libre, un festival de música urbana y el lanzamiento de farolillos voladores para iluminar el cielo de la ciudad fueron otras de las propuestas que más apoyo recibieron.

El ayuntamiento confirmó el pasado 1 de julio las ubicaciones de la pantalla gigante para los siguientes encuentros: el España-Austria se pudo ver en la plaza de la Constitución, mientras que el España-Portugal de ayer por la noche fue visto por decenas de personas en el parque de As Cancelas.

Será precisamente en este enclave donde los seguidores de La Roja en Santiago de Compostela podrán seguir el España-Bélgica después de que el conjunto belga superase a Estados Unidos por un gol a cuatro. Una victoria marcada por la polémica intervención de Donald Trump con la FIFA para que Balogun pudiese jugar.

El parque de As Cancelas no será el único lugar en el que será posible disfrutar de los cuartos de final del Mundial. El Albergue Monte do Gozo colocará una pantalla gigante en todos los partidos que disputa España. La cita de ayer contra Portugal, de hecho, reunió a decenas de personas.

El viernes a las 21:00 horas

Los dos equipos se han enfrentado en 23 ocasiones a lo largo de la historia, con un balance favorable al combinado nacional: 12 victorias y seis empates, por cinco triunfos belgas.

Respecto a la fase final de la Copa del Mundo, es la tercera ocasión en la que las dos escuadras miden su fuerza. Bélgica se impuso en los cuartos de final de México 1986 en la tanda de penaltis y España se llevó la victoria cuatro años más tarde en Italia 1990.

Ahora, vuelven a cruzar sus caminos con un billete para las semifinales en juego. El partido de cuartos de final entre España y Bélgica se jugará este viernes a las 21:00 hora peninsular. El vencedor se enfrentará en la semifinal al ganador del Francia-Marruecos.