Este es el calendario completo de la SD Compostela en 2ª RFEF: empieza y termina en casa

La SD Compostela ya conoce su calendario en su regreso a Segunda RFEF. El equipo de Santiago, que competirá con clubes de Asturias, Cantabria y País Vasco desde el próximo mes de septiembre y hasta mayo de 2027, se estrenará en casa, en el Estadio Verónica Boquete, el 6 de septiembre contra el Club Marino de Luanco.

El club certificó su ascenso en el partido de ida del playoff del 21 de junio en Badalona y poco después anunció que Borja Yebra sería el encargado de liderar la planificación deportiva en una nueva etapa marcada por la competición en Segunda Federación. Lo hará sin Secho en el banquillo.

Queda por delante la planificación de la temporada, aunque el club ya sabe cuándo jugará cada uno de los encuentros. "Co voso apoio, no Vero Boquete e fóra, iremos a por todas", indicó en un comunicado en redes sociales, donde compartió el calendario completo.

El Compos comenzará la competición en casa contra el Club Marino de Luanco y la terminará también en Santiago contra el SD Gernika Club. A falta de conocer el día exacto y la hora, lo que está asegurado es que el equipo tendrá más desplazamientos que en la temporada del ascenso.

Estos son todos los partidos que tiene por delante el equipo desde septiembre a mayo: