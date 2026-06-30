Secho y el Compos separan sus caminos: el equipo de Santiago tendrá nuevo entrenador en 2ª RFEF

La SD Compostela tendrá nuevo entrenador en 2ª RFEF. El club comunicó ayer que separa su camino del de Secho, que lideró al equipo hacia el ascenso esta temporada.

José Manuel Martínez Paz no ocupará de esta forma el banquillo de la SD Compostela el próximo curso. El equipo, con Secho como entrenador, selló el pasado 21 de junio su ascenso en el partido de ida del playoff en Badalona.

El club ha agradecido al técnico de O Porto do Son su compromiso y esfuerzo al frente del equipo durante esta campaña. Después de 11 meses "de arduo trabajo", el equipo logró el deseado ascenso de categoría.

"¡Muchas gracias por todo y mucha suerte para el futuro, Secho!", indica el Compos en un comunicado.

Nuevo director deportivo

El anuncio del fin del contrato entre el Compos y Secho se produce unos días después de conocerse que Borja Yebra González es el nuevo director deportivo de la entidad. El exfutbolista profesional (defendió las camisetas de CD Ourense, Universidad de Las Palmas, Atlético Ciudad, Guadalajara, Marbella, Boiro y Coruxo) liderará la planificación deportiva del club.

Yebra llega al Compos tras desempeñar durante los últimos siete años el cargo de delegado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en Galicia, una labor que ahora deja para afrontar un nuevo desafío desde la gestión deportiva de un club. Un gran reto por delante en el regreso del equipo a 2ª RFEF.