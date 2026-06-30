El deporte de moda conquista Galicia: así será el Xacobeo Padel Tour 2026 con más de 20.000 euros en premios

El Xacobeo Padel Tour recorrerá cinco municipios gallegos y celebrará su quinta edición con seis pruebas, más de 2.000 participantes y un nuevo Máster Femenino

Más de 2.000 jugadores, seis torneos, más de 20.000 euros en premios y un verano repleto de deporte, gastronomía y música. Así se presenta la quinta edición del Xacobeo Padel Tour, un circuito que vuelve a recorrer Galicia con el objetivo de consolidarse como una de las grandes citas deportivas del verano.

El auge del pádel, convertido ya en el segundo deporte con más licencias federativas en España, encuentra en este circuito uno de sus principales escaparates en Galicia.

Lejos de limitarse a la competición, el Xacobeo Padel Tour ha conseguido diferenciarse al combinar el deporte con experiencias gastronómicas, actividades de ocio y promoción turística, una fórmula que en sus últimas ediciones ha reunido a miles de participantes.

La edición de 2026 espera superar los 2.000 jugadores y repartirá más de 20.000 euros en premios, que incluyen estancias en hoteles, cenas, entradas para festivales, experiencias de bienestar, material deportivo y premios en metálico para las categorías profesionales.

El calendario estará formado por cuatro torneos amateur:

Torneo Sicilia in Bocca , del 4 al 12 de julio en el Club de Tenis Squash Santiago de Milladoiro.

, del 4 al 12 de julio en el Club de Tenis Squash Santiago de Milladoiro. Torneo Milongas , del 18 al 25 de julio en Cross Padel Sigueiro de Oroso.

, del 18 al 25 de julio en Cross Padel Sigueiro de Oroso. Torneo La Urbana , del 24 al 30 de agosto en Estrada Padel en A Estrada.

, del 24 al 30 de agosto en Estrada Padel en A Estrada. Máster Final MAEX Pérez Varela, del 7 al 13 de septiembre en el Family Padel Los Tilos de Teo.

Como principal novedad, el circuito estrenará este año el Máster Femenino Coruña The Style Outlets, que se disputará el 2 de agosto en la playa de Cabío, en A Pobra do Caramiñal, donde una semana antes también tendrá lugar el tradicional Máster Masculino La Galiciana.

Cada participante recibirá un welcome pack con camiseta, bolsa y regalos de los patrocinadores. Además, los jóvenes de entre 12 y 30 años que dispongan del Carné Xove obtendrán un descuento del 10% en la inscripción.

La quinta edición del Xacobeo Padel Tour fue presentada este lunes en el Hotel Oca Puerta del Camino de Santiago, en un acto que reunió a representantes de la Xunta de Galicia, alcaldes de los municipios participantes, patrocinadores y deportistas, que respaldaron un circuito convertido ya en una de las citas imprescindibles del verano gallego.