Sol, viento cambiante y emoción en Esmelle en una jornada clave del Gadis Surf Festival de Ferrol

La playa de Esmelle, en Ferrol, despertó este sábado con un escenario de postal: sol, olas ordenadas en torno al metro y viento suave del este, un arranque ideal para el desarrollo del Gadis Surf Festival de Ferrol, prueba júnior del circuito de la World Surf League. Un inicio que invitaba al espectáculo y que no tardó en reflejarse en el nivel mostrado por los competidores desde las primeras mangas.

La jornada comenzó con ritmo alto en la categoría masculina, donde los surfistas aprovecharon las condiciones favorables para buscar puntuaciones desde el primer momento. Algunos de los nombres propios del circuito no tardaron en imponer su nivel, aunque el guion también dejó espacio para las primeras sorpresas y eliminaciones en rondas iniciales.

Entre los participantes, los wildcards tuvieron una jornada exigente. El vigués Teo Cajide no logró encontrar continuidad en su manga y se despidió tras un duelo muy disputado, condicionado por la elección de olas en un mar todavía ordenado pero muy competitivo.

En categoría femenina, el inicio de la competición mantuvo la misma dinámica. La ferrolana Ana Piñón no consiguió avanzar en su serie pese al apoyo local, en unas mangas donde la regularidad y la precisión marcaron diferencias desde el inicio.

El punto de inflexión llegó a media mañana, cuando el viento cambió de dirección y el mar comenzó a desordenarse. El componente oeste entró con fuerza y transformó por completo el escenario, obligando a los surfistas a adaptarse rápidamente a unas condiciones mucho más técnicas y menos predecibles.

Ese cambio benefició a quienes supieron leer mejor el nuevo estado del océano. En ese contexto, destacaron actuaciones como las de la francesa Naïa Monte y la neerlandesa Tiara Van Der Huls, que encontraron mejores líneas de ola y supieron sacar partido a un mar más irregular. También la francesa Lily Hirigoyen mantuvo su buen nivel y aseguró su presencia en la siguiente ronda.

La participación española en la fase decisiva queda representada por Ibone Gómez, que logró avanzar en una manga muy ajustada tras un final muy igualado.

En la categoría masculina, la igualdad fue constante durante toda la jornada. Incluso los favoritos vieron cómo pequeños errores o decisiones puntuales cambiaban el rumbo de las mangas, dejando claro que no hay margen para la relajación en esta fase del campeonato. El asturiano Alfonso Suárez, vigente campeón en Esmelle, se despidió en cuartos tras no encontrar las olas más favorables en el momento clave.

La competición afronta ahora su desenlace. Hoy domingo se disputarán las semifinales y finales, siempre pendientes de la evolución del mar, con la entrega de premios prevista alrededor del mediodía. La jornada se completará con una actividad de skate en el entorno del evento, poniendo el cierre a un fin de semana de surf en Ferrol marcado por la intensidad y los cambios constantes del océano.