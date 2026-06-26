A Coruña acoge este sábado el torneo inclusivo de fútbol "A nosa Champions"

El deporte inclusivo volverá a ser protagonista en la ciudad de A Coruña este sábado con la celebración de la cuarta jornada del torneo "A nosa Champions", una cita de fútbol-genuine que reunirá a seis equipos procedentes de distintos puntos de Galicia en las instalaciones del campo municipal Víctor Fernández Alonso, A Leyma.

La jornada contará con la participación de la Fundación Real Club Deportivo, Eirís SD, Vilagarcía SD, Racing de Ferrol, Torre SD y Pabellón Ourense. Entre los equipos destaca la presencia de tres conjuntos de la ciudad, en una competición pensada para deportistas del colectivo DI, con discapacidad intelectual, que promueve la convivencia, el respeto y la igualdad a través del fútbol.

Los encuentros se disputarán en formato reducido durante la mañana, entre las 09:30 y las 12:00 horas, con partidos de 20 minutos divididos en dos partes. A lo largo de la jornada se sucederán distintos enfrentamientos entre los equipos participantes hasta llegar a la última tanda de partidos, prevista para las 11:30 horas, antes de la entrega de medallas programada para las 12:00.

Desde el Ayuntamiento se enmarca este torneo dentro de una programación más amplia de eventos deportivos inclusivos, que en las últimas semanas ha incluido el Campeonato de España de Rugby Inclusivo celebrado en la Cidade Deportiva da Torre-Arsenio Iglesias.