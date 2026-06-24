El mar obliga a aplazar el inicio de la competición del Gadis Surf Festival Ferrol, pero no se detiene

El Gadis Surf Festival Ferrol tendrá que esperar un día más para estrenar su competición en el agua. La dirección de las pruebas de la World Surf League (WSL) decidió este miércoles aplazar el inicio de los campeonatos de longboard y categoría júnior debido a que las condiciones del mar todavía no eran las adecuadas para garantizar el desarrollo de las mangas.

La decisión fue tomada a las 09:30 horas por la dirección de competición junto con el equipo de jueces de la WSL, que determinaron que el oleaje no reunía las condiciones idóneas para arrancar las pruebas del Longboard Qualifying Series (LQS) y del Junior Qualifying Series (JQS), tanto en categoría masculina como femenina.

De este modo, el estreno deportivo del festival queda aplazado hasta este jueves 25 de junio, cuando está previsto que la competición comience a partir de las 09:00 horas.

Pese a la ausencia de competición en el mar, el festival no se detiene. La organización mantiene toda la programación paralela prevista para este miércoles, con propuestas dirigidas a todos los públicos y que combinan deporte, ocio y arte.

Desde las 11:00 horas permanecen abiertas las áreas de skate y ludoteca, esta última enmarcada dentro del Plan Corresponsables. Una hora más tarde, a las 12:00, abrió también la zona market, el espacio dedicado al consumo y el área artística de Vazva Art Division.

La jornada concluirá a las 19:00 horas, a la espera de que las condiciones meteorológicas y marítimas permitan el inicio de la competición este jueves.

La segunda jornada del Gadis Surf Festival Ferrol arrancará con las pruebas de la WSL desde primera hora de la mañana y volverá a contar con las áreas de skate, ludoteca, market y arte. Además, la programación incluirá música en directo al finalizar la competición con la actuación del grupo Keepers a partir de las 19:00 horas.

Aunque el mar haya obligado a aplazar el espectáculo deportivo, el ambiente del festival sigue vivo en Ferrol con una propuesta que va mucho más allá de las olas.