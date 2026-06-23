Golf Xaz celebra por todo lo alto su quinto aniversario en Oleiros (A Coruña) con 200 jugadores y una gran fiesta

El V Trofeo Gran Premio Avantespacia agotó sus 200 plazas y reunió a socios, patrocinadores e invitados en un fin de semana marcado por el deporte, los sorteos y la convivencia

Las instalaciones de Golf Xaz acogieron los pasados 19 y 20 de junio la celebración de su quinto aniversario con la disputa del V Trofeo Gran Premio Avantespacia, un evento que volvió a poner de manifiesto el crecimiento y la consolidación de este complejo deportivo en el área metropolitana de A Coruña.

La cita registró un rotundo éxito de participación, agotándose rápidamente las 200 plazas disponibles para el torneo de golf y generándose una amplia lista de espera. La organización reservó finalmente las inscripciones para socios del club e invitados de las empresas patrocinadoras, reforzando así el carácter social que ha acompañado a Golf Xaz desde su inauguración.

El programa de actividades fue mucho más allá de la competición deportiva. Paralelamente al torneo de golf, se celebró el Trofeo Aniversario de Croquet, mientras que los más pequeños disfrutaron de una fiesta infantil organizada en la zona de piscinas durante la tarde del viernes.

Uno de los momentos más esperados llegó con la entrega de trofeos y el posterior sorteo de regalos entre los participantes. Los asistentes optaron a premios de gran valor, entre ellos un crucero y varios relojes de alta gama. Además, la fiesta de aniversario incluyó un segundo sorteo con numerosos obsequios para socios e invitados.

La nota más curiosa de la jornada estuvo en el hoyo 13, donde permaneció intacto el premio reservado para quien lograse un "hoyo en uno". El espectacular Porsche Macan que esperaba al ganador continuará, por el momento, sin propietario.

La celebración alcanzó su punto culminante durante la noche del sábado con una gran fiesta de aniversario que reunió a socios, jugadores, patrocinadores e invitados en un ambiente festivo marcado por la música en directo, un servicio de catering y diversas sorpresas preparadas por la organización.

Cinco años después de su puesta en marcha, Golf Xaz consolida así un modelo que combina deporte, ocio y vida social, convirtiéndose en uno de los espacios de referencia para los aficionados al golf y a las actividades al aire libre en el entorno coruñés.