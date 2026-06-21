El Compostela celebra su derrota más dulce y regresa a Segunda RFEF en Badalona

La SD Compostela selló este domingo su regreso a Segunda Federación después de superar la eliminatoria ante el CF Badalona en un encuentro de máxima exigencia disputado en tierras catalanas. El conjunto santiagués cayó por 2-0, pero la amplia renta conseguida en el partido de ida fue suficiente para celebrar el ascenso al término de los 90 minutos.

El equipo local salió decidido a buscar una remontada que parecía complicada desde el inicio, tratando de emular la gesta de quince días atrás ante el Cornellá de Leo Messi. Durante gran parte de la primera mitad, el Badalona acumuló llegadas y obligó al Compostela a centrarse en tareas defensivas. Los santiagueses apenas encontraron espacios para correr y tuvieron que emplearse a fondo para mantener la portería a cero antes del descanso.

La resistencia compostelana continuó tras el paso por vestuarios. El conjunto catalán incrementó su presión y generó varias ocasiones de peligro, encontrándose una y otra vez con una defensa que respondió con solvencia en los momentos más comprometidos del encuentro.

El primer gol del Badalona llegó mediada la segunda parte, reactivando las esperanzas catalanas y aumentando la tensión sobre el terreno de juego. A partir de ese momento, el Compostela se vio obligado a multiplicar esfuerzos para contener el empuje de un rival que volcó prácticamente todos sus efectivos sobre el área visitante.

Los minutos finales estuvieron marcados por el sufrimiento del cuadro santiagués. El segundo tanto catalán, ya en el tramo decisivo del encuentro, llevó la incertidumbre a la eliminatoria y obligó al Compostela a afrontar un descuento de máxima intensidad. El Badalona buscó un tercer gol que hubiese cambiado completamente el escenario, pero los jugadores de Secho Martínez lograron mantener la ventaja global hasta el pitido final.

El ascenso pone fin a una temporada llena de altibajos para el club santiagués. Tras ver cómo se escapaba el ascenso directo después de dominar durante buena parte de la liga, el Compostela encontró en el playoff el camino hacia el objetivo. Superó cada eliminatoria y terminó certificando en Badalona un regreso muy esperado.

Parte de la afición sufrió a distancia en la Praza de Quintana, donde se dispuso de una pantalla gigante para ver el partido.

El Silva, salvado

Este resultado evita el hipotético descenso por arrastre de un equipo coruñés, el Silva SD. Diez de los quince jugadores de la plantilla, así como tres cuya negociación estaba a expensas de este fin de semana, se juntaron en la sala de prensa del club herculino para ver el partido junto al cuerpo técnico y directivos. Al término, lo festejaron con una foto de familia.