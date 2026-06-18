A Coruña acoge tres campeonatos nacionales y un torneo internacional este fin de semana

A Coruña se prepara para un fin de semana de máxima intensidad deportiva con la celebración simultánea de tres campeonatos de ámbito nacional y un torneo internacional, consolidando a la ciudad como uno de los grandes focos del deporte base y de élite en España. La agenda convierte a la ciudad en un auténtico escaparate multidisciplinar.

Uno de los grandes hitos será el Campeonato de España de Triatlón de base, que reunirá a más de 1.000 jóvenes deportistas en distintas pruebas. La cita, organizada por la Federación Española de Triatlón, convertirá diferentes puntos de la ciudad en escenario de competición, con especial protagonismo para las categorías formativas, que representan el futuro de la disciplina.

También destaca el Campeonato de España de Rugby Inclusivo, que se celebrará en el entorno de la Torre de Hércules, un evento que pone el foco en la integración y en el deporte como herramienta de cohesión social. La competición reunirá a equipos de distintos puntos del país en un formato adaptado que sigue ganando presencia en el calendario nacional.

En el ámbito del hockey, el pabellón de Monte Alto acogerá el Campeonato de Selecciones Territoriales de Hockey sobre Patines, una cita que reúne a las principales promesas del panorama estatal en categorías masculina y femenina. Paralelamente, el Torneo Internacional del Compañía de María volverá a situar a la ciudad en el mapa del hockey formativo europeo con la participación de clubes procedentes de distintos territorios.

La intensa actividad deportiva se completa con la agenda del Hockey Club Liceo, que viajará este fin de semana a Cataluña para disputar una cita decisiva en la lucha por el título de la OK Liga, manteniendo a la ciudad pendiente también de la élite del hockey nacional.

En conjunto, estos eventos consolidan a A Coruña como referente del deporte base y de alta competición, con una programación que llena instalaciones, espacios urbanos y refuerza el papel del Ayuntamiento en la promoción deportiva durante todo el año.