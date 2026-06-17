Santiago tendrá una pantalla gigante en la Quintana para empujar al Compos hacia Segunda RFEF

Santiago de Compostela vibrará con el fútbol este fin de semana. El Compos se juega el ascenso a Segunda RFEF contra el Badalona y los aficionados podrán seguir el partido en una pantalla gigante que estará instalada en la Quintana, aunque aquellos que no puedan desplazarse ni a Cataluña ni a la céntrica plaza también podrán verlo en Agalega.

Así lo ha informado el equipo compostelano a través de una publicación en redes sociales, en la que ha mostrado su agradecimiento al pub La Quintana y al Concello de Santiago por la autorización. "Instalamos unha pantalla para sentir o voso alento. Entre todos, a polo ascenso", invita el equipo.

El partido de vuelta del playoff de ascenso a Segunda RFEF se juega este domingo a las 12:30 horas. El Compos viaja a tierras catalanas con los deberes hechos tras haber vencido el pasado 14 de junio el encuentro de ida por tres goles a cero. Valín, Antón Guisande y Charly certificaron el triunfo del equipo.

🫂⚽️ PANTALLA XIGANTE



👉 Se estás en Santiago, este domingo ás 12:30 anima aos nosos na Quintana



🤝 Grazas ao pub La Quintana, e coa autorizacion do @PazodeRaxoi, instalamos unha pantalla para sentir o voso alento



🙌 ENTRE TODOS, A POLO ASCENSO 🩵🤍#BadalonaCompos pic.twitter.com/YuhxVn6Ovh — S.D. Compostela (@SD_Compostela) June 17, 2026

El primer tanto llegaba en la primera ocasión del equipo: Parapar puso en carrera a Valín, el lateral ganó línea de fondo y en su centro potente el esférico tocó en un rival y se fue a la red. Los primeros 45 minutos del encuentro terminaban con ese resultado en el marcador, pero todavía quedaba mucho fútbol en el Estadio Verónica Boquete.

El Compostela saltó al campo con una gran fuerza y en el minuto 47, tras un saque de banda, la pelota acabó en el segundo palo, donde Charly le ganó la partida al central y le dejó la pelota muerta a Antón Guisande, que definió el mano a mano marcando el segundo gol del partido.

El equipo compostelano siguió apretando a su rival tras marcar el 2-0 y consiguió cerrar el partido con el tercer tanto en el minuto 76. Charly regateó a uno de los centrales rivales con un caño y definió entre las piernas del portero. El Compos marcaba el tercer gol del encuentro, partiendo con una gran ventaja de cara al partido de vuelta del playoff.

Polémica

El partido del Compos contra el Badalona, sin embargo, se vio empañado por una polémica. Varios aficionados denunciaron la realización de controles de alcoholemia dentro del estadio, de forma que aquellos que habían consumido alcohol no pudieron "irse libremente, sino que eran expulsados y sancionados". Una situación que, señalan, no ocurre en otras zonas del estadio donde sí se permite el consumo de estas bebidas.

Fende Testas explica que parte de la afición salió del campo en solidaridad con las personas sancionadas, mientras que otra fue "retida" en el interior. Los que estaban fuera continuaron animando al equipo y expresando "a nosa protesta dun xeito máis enérxico", ante lo que denuncian cargas policiales que se ven en un vídeo en redes sociales. Dos personas tuvieron que ir a urgencias.

El árbitro, por otro lado, refleja en su acta que durante la pausa de hidratación del primer tiempo fueron lanzadas dos bengalas al interior del campo, sin golpear a ninguna persona. El delegado del Compostela, al finalizar el partido, informó de que el lanzamiento se había producido desde fuera del estadio, tal y como constató la Policía Nacional.

Fuentes policiales confirman a Quincemil que se realizaron varios controles con una decena de positivos por alcohol, a los que se les impidió la entrada. Una persona fue detenida por atentado a la autoridad y desórdenes, y se incautaron más de diez bengalas.

El Concello de Santiago, por su parte, ha trasladado su "inquietude" por lo ocurrido el pasado domingo y ha exigido una "resposta detallada" sobre el operativo desplegado y las circunstancias que motivaron las cargas policiales. "O Goberno municipal considera que a cidadanía de Santiago merece unha explicación clara, transparente e motivada do sucedido, e lamenta que se produzan este tipo de situacións na cidade", traslada en un comunicado.