Así viven los brasileños de A Coruña el Mundial 2026: "Nos gusta juntarnos"

Cuando juega Brasil, miles de kilómetros desaparecen de golpe. Las calles de Río de Janeiro quedan lejos, pero para muchos brasileños que residen en A Coruña, cada partido de la selección supone un viaje emocional directo a casa. Banderas, camisetas amarillas, conversaciones sobre viejos Mundiales y el sonido de la samba forman parte de una celebración que se repite cada cuatro años y que este 2026 vuelve a reunir a buena parte de la comunidad brasileña de la ciudad.

Uno de los rostros más conocidos de esa colonia es Denis, un exjugador de fútbol sala que llegó a A Coruña en la década de los 80 para desarrollar su carrera deportiva y que terminó convirtiendo la ciudad en su hogar definitivo, casado incluso con una gallega.

"Vine para jugar al fútbol sala y al final me quedé aquí. Han pasado muchos años, he hecho mi vida en A Coruña, pero cuando juega Brasil siempre sale algo de ese brasileño que uno lleva dentro", explica entre risas.

Este Mundial será especial para él y para muchos compatriotas que han encontrado en el torneo una excusa perfecta para reencontrarse. La cita marcada en rojo es el partido entre Brasil y Marruecos, que seguirán desde el local Eventos Tropicaña, en Orro, convertido por unas horas en un pequeño rincón brasileño.

La celebración comenzará mucho antes del pitido inicial. "Vamos a vivirlo a nuestra manera. Habrá tardeo para ir calentando motores y luego a las 00:00 veremos el Brasil-Marruecos. Queremos que sea una fiesta", señala.

Más allá del resultado deportivo, el encuentro tiene un importante componente social. Para muchos emigrantes, reunirse alrededor de la selección supone reforzar los vínculos con su cultura y mantener vivas tradiciones que siguen formando parte de su identidad.

"Nos gusta juntarnos. En Brasil nos gusta mucho el fútbol y el Mundial es algo muy especial. Nos sirve para hacer comunidad, para encontrarnos con amigos y para contar nuestros recuerdos", relata Denis.

En esas conversaciones aparecen inevitablemente los nombres de las grandes leyendas brasileñas, las madrugadas frente al televisor, los campeonatos celebrados en familia y las historias de una pasión que atraviesa generaciones. Algunos llegaron a Galicia hace décadas. Otros son residentes mucho más recientes. Sin embargo, durante noventa minutos todos comparten los mismos colores.

Crecimiento de la comunidad brasileña

"Hay gente que lleva aquí treinta o cuarenta años y otros que apenas acaban de llegar. Cuando juega Brasil da igual. Todos hablamos de fútbol, de nuestro país y de cómo vivíamos allí los Mundiales", explica.

La presencia de la comunidad brasileña en A Coruña ha crecido de forma notable en las últimas décadas. Muchos de sus integrantes trabajan en distintos sectores de la ciudad y mantienen una intensa actividad cultural, especialmente vinculada a la música y la gastronomía. El Mundial se ha convertido en una de las fechas señaladas para mostrar esa identidad colectiva.

Aunque la selección brasileña ya no llega a las grandes citas con la misma superioridad que en otras épocas, el optimismo sigue intacto entre sus aficionados.

"Creo que Brasil puede hacer un buen papel. Tenemos un buen equipo y mucha ilusión. En un Mundial nunca se sabe qué puede pasar, pero siempre confiamos en nuestra selección", asegura Denis.

Mientras ciudades de todo el planeta se preparan para vivir una nueva noche mundialista, en A Coruña la cuenta atrás también ha comenzado. Habrá samba, camisetas amarillas, abrazos y nervios. Y, sobre todo, habrá una comunidad que aprovechará el fútbol para sentirse un poco más cerca de casa.