Golf Xaz celebra su quinto aniversario en Oleiros (A Coruña) con un programa de deporte, ocio y fiesta

El club Golf Xaz, en Oleiros, en A Coruña, ultima la celebración de su quinto aniversario, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de junio con un completo programa de actividades deportivas y sociales que convertirán sus instalaciones en el epicentro del ocio y la competición durante todo el fin de semana.

La conmemoración reunirá a socios, jugadores, patrocinadores e invitados en dos jornadas que buscan reflejar la filosofía del club desde su creación: una combinación de deporte, convivencia y experiencias compartidas en un entorno diseñado para la vida social y deportiva.

La programación arrancará el viernes 19 con el inicio del Trofeo Gran Premio Avantespacia, una de las citas principales del calendario del club, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas en el campo de 18 hoyos. La organización ha abierto ya el plazo de inscripción para 200 jugadores, que podrán participar en esta edición especial del aniversario.

Desde el club destacan el carácter conmemorativo del evento, que no solo se centra en la competición, sino también en la experiencia social que lo rodea. La inscripción incluye además acceso a la gran fiesta del sábado por la noche y a la entrega de premios.

De forma paralela, Golf Xaz acogerá también el Trofeo Aniversario de Croquet, que se celebrará durante los días 18, 19 y 20, consolidando la apuesta del club por la diversificación de disciplinas deportivas. En sus instalaciones se practican actualmente golf, croquet, pádel, tenis, gimnasio, pilates y yoga, entre otras actividades.

El viernes por la tarde, el club ha programado además una fiesta infantil en la zona de piscinas, con hinchables, juegos, merienda y sorteos, reforzando el carácter familiar de la celebración y la vocación del club como espacio de convivencia para todas las edades.

La jornada del sábado 20 estará marcada por la continuidad del torneo y por un ambiente festivo que incluirá música en directo y la tradicional entrega de premios. Será el preludio de la gran fiesta del quinto aniversario, que reunirá a la comunidad del club en una noche de celebración.

El evento culminará con una amplia entrega de premios y sorteos, en los que se repartirán regalos como relojes, obras de arte, material deportivo, un crucero y otras sorpresas. Uno de los momentos más llamativos será el sorteo de un Porsche entre los jugadores que consigan un hoyo en uno en el hoyo 13, designado por el club para este desafío especial.

Con este programa, Golf Xaz busca poner en valor cinco años de trayectoria en los que ha consolidado un modelo de club basado en el deporte, el bienestar y la vida social, construyendo una comunidad estable en torno a sus instalaciones.