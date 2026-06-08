El Compostela remonta al Arteixo y jugará el ascenso a Segunda RFEF contra el Badalona

El Compostela buscará su regreso a Segunda RFEF un año más tarde ante el Badalona tras remontarle al Atlético Arteixo este domingo. El Compos superó al Arteixo por 2-1, con un resultado global que suponía el 3-3, el partido se fue a prórroga y la mejor clasificación en la liga regular de los blanquiazules le permiten superar esta dura eliminatoria que contó con varias expulsiones finales.

Los de Secho partían con la desventaja de la derrota por 2-1 en el partido de ida, pero con la ventaja en la vuelta de jugar en casa con más de 4.000 espectadores en el estadio Vero Boquete de San Lázaro con una afición que ayudó en la remontada desde el minuto 1 y que supuso la mejor entrada de la temporada.

Sabiendo lo que se jugaba, el Compostela comenzó el partido avisando. Parapar probaba desde la frontal en el minuto 9, y dos más tarde lo hacía Goris, desde la misma zona, unas ocasiones que obligaron a Carlos, portero del Arteixo, a realizar sus primeras intervenciones. Armental marcó casi un gol espectacular desde tres cuartos de campo que se estrelló en la escuadra y acabó en córner. En la jugada, el delantero combinó con Parapar para encarar por la línea de fondo y en el minuto 17, Armental marcaba el primer gol del partido que suponía la igualdad en la eliminatoria. Con acercamientos en ambas áreas, pero ninguna de ellas finalizando en ocasiones, el partido se fue al descanso con ventaja mínima para el Compostela.

En la segunda parte, los de Secho salieron controlando el partido, pero en una acción a balón parado, Agulló cazó al segundo intento la pelota en el área y la mandó de cabeza al fondo de la red en el minuto 63. Los de Arteixo se volvían a poner por delante en la eliminatoria.

Lejos de rendirse, el Compos, arropado por la grada, luchó por la remontada. Parapar comenzó a generar acciones de peligro en busca del segundo para los blanquiazules que acabó llegando en el minuto 74. Tras una acción de cine, Guisande puso el pase de la muerte a Samu quien, sin temblarle el pulso, remató de primeras y la pelota rebotó en Charly para acabar en el fondo de la portería marcando el 2-1. El partido volvía a estar igualado con un 3-3 en el global.

Los de Secho siguieron intentándolo para conseguir el triunfo. Samu tuvo dos ocasiones en el descuento para sentenciar el partido, primero en un mano a mano en el que no fue capaz de superar al portero, y después tras un disparo desde la frontal.

El partido se fue a la prórroga y el Compos seguía buscando ampliar la ventaja. Cañi, que entró en el campo en el minuto 91, probó los reflejos de Carlos y la tuvo, sobre todo en el minuto 115, tras el robo de balón de Charly al portero, pero que perdonó cuando casi se había cantado gol en la grada.

La prórroga finalizaba con triunfo del Compos y, con un empate global, al haber quedado mejor los picheleiros en la clasificación en la liga regular, se clasifican para la siguiente ronda del playoff, la final contra el Badalona. Secho tendrá que verlo desde la grada pues, al finalizar el partido, el entrenador del Compos fue expulsado.

La próxima semana el Compostela comienza en el Vero Boquete su camino de vuelta a la Segunda RFEF.