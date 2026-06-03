Ferrol se prepara para una jornada de deporte inclusivo con más de cien participantes

Las calles del centro de Ferrol serán este sábado el escenario de una gran fiesta del deporte inclusivo. Más de un centenar de deportistas tomarán parte en una nueva edición del Maratón Autonómico Urbano de Special Olympics Galicia, una cita consolidada en el calendario deportivo y social de la comunidad que apuesta por la participación y la igualdad de oportunidades.

La prueba, que alcanza este año su vigésimo octava edición, reunirá en la ciudad a personas de diferentes edades procedentes de distintos puntos de Galicia. El objetivo va mucho más allá de la competición, ya que la jornada busca fomentar la convivencia, la integración y la visibilidad de las personas con discapacidad intelectual a través de la actividad física.

La presentación del evento tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento de Ferrol, donde representantes institucionales y de las entidades organizadoras destacaron el valor social de una iniciativa que cada año moviliza a deportistas, familiares, voluntarios y asociaciones.

Durante el acto, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, puso en valor la capacidad del deporte para derribar barreras y generar espacios de encuentro. El regidor animó además a los vecinos a acercarse a las calles por las que discurrirá la prueba para acompañar a los participantes durante la jornada.

Desde Special Olympics Galicia, su presidente, Eladio Fernández, destacó la importancia de seguir creando oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar sus capacidades y mostrar su talento en un entorno normalizado.

La competición estará dividida en varias modalidades adaptadas a las características de cada participante, permitiendo que todos puedan formar parte de la jornada en igualdad de condiciones. Los recorridos oscilarán entre los 300 y los 3.000 metros y se desarrollarán por algunas de las principales calles del centro urbano, con salida y llegada en distintos puntos próximos a la plaza de Armas y la calle Real.

La organización prevé una importante presencia de público a lo largo del recorrido. Además de la vertiente deportiva, el evento pretende convertirse en un espacio de convivencia en el que se pongan de manifiesto valores como el respeto, el esfuerzo, la autonomía personal y el compañerismo.