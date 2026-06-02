La FanZone del partido de la Selección Española en A Coruña será en María Pita

El partido de la Selección Española contra Irak podrá disputarse en Riazor, como estaba previsto. La alcaldesa Inés Rey ha asegurado esta mañana que A Coruña "llega a tiempo" para el encuentro pese a los daños que se registraron en el estadio durante la invasión de campo que se produjo en la celebración del ascenso del Dépor. Además, habrá una FanZone en María Pita con actividades para los más pequeños que ya se está empezando a montar este martes y que abrirá el miércoles y el jueves de 11:00 a 20:00 horas.

El pasado domingo, miles de personas saltaron al terreno de juego en cuanto terminó el encuentro entre el Dépor y Las Palmas para festejar el regreso del club a Primera División ocho años después. Al día siguiente, el club cifraba en más de 700 los asientos arrancados y detallaba daños también en el césped, con trozos arrancados o quemados por bengalas, y en las porterías, que se quedaron sin las redes, lo que despertó preocupación por la posibilidad de que se cancelase el partido de la Selección.

"Llegamos a tiempo. Se están reparando los desperfectos que hubo, se está cosiendo el césped de Riazor y habrá partido de la Selección Española", afirmó Inés Rey este martes sobre unos trabajos que cubrirá el seguro.

El partido se disputará este jueves, 4 de junio, a las 21:00 horas.

Por el momento, hay ya vendidas cerca de 27.000 entradas de las 32.000 disponibles. El equipo visitante llegará a A Coruña este mismo martes, mientras que el cuadro español llegará el propio jueves. Ese día, desde María Pita, se organizará una fan walk destino Riazor.

Sanciones al Dépor por la invasión

La invasión de campo sí tendrá un coste para el Deportivo, que deberá hacer frente a una multa de la RFEF que puede alcanzar el importe de 6.000 euros.

Además, el club está pendiente de conocer si será también sancionado con un cierre parcial. De ser así, este se produciría en el primer partido de local de la 2026/27, ya en Primera División.