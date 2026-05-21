A Coruña acogerá el nacional de rugby inclusivo 2026 en el 50 aniversario del CRAT

A Coruña se convertirá el próximo 20 de junio en el epicentro del rugby inclusivo en España con la celebración del Campeonato de España de Rugby Inclusivo 2026, una cita que llega a la ciudad con un marcado carácter social y con un vínculo especial al 50 aniversario del CRAT.

La competición reunirá a una docena de equipos procedentes de distintos puntos del país y se desarrollará en la Cidade Deportiva da Torre-Arsenio Iglesias, que se transformará durante la jornada en un espacio de encuentro deportivo y convivencia. El formato del torneo pondrá el foco en la participación conjunta de personas con y sin discapacidad, reforzando valores como la cooperación, la igualdad y el respeto dentro y fuera del campo.

Durante la presentación, celebrada esta mañana, se subrayó la trayectoria del CRAT como una de las entidades históricas del deporte coruñés, así como su implicación constante en proyectos de carácter social. La conmemoración de su medio siglo de vida, desde su fundación en 1976, coincide con la llegada de este campeonato a la ciudad, lo que refuerza el simbolismo del evento.

La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto entre el club y la Fundación Emalcsa, una línea de actuación que busca consolidar a A Coruña como un referente en deporte inclusivo y en políticas de integración social a través de la actividad física.

También se destacó el papel del equipo inclusivo CRAT SHARKS, pionero en Galicia desde su creación en 2021, que ha contribuido a impulsar este modelo deportivo en la comunidad y a situar a la ciudad en el mapa estatal del rugby inclusivo.