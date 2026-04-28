A Coruña acogerá la Lucas Slalom Cup 2026, una cita en homenaje al patinador Lucas Seijo

A Coruña se convertirá entre el 30 de abril y el 3 de mayo en uno de los epicentros internacionales del inline freestyle con la celebración de la Lucas Slalom Cup, una competición que reunirá a patinadores de distintos países en el entorno portuario.

El evento se desarrollará en los muelles de Calvo Sotelo y Batería y forma parte de la Lucas Roller Week, una semana dedicada al patinaje freestyle que combinará pruebas oficiales con actividades abiertas al público, con el objetivo de fomentar la convivencia en torno a esta disciplina.

Durante los cuatro días de competición se celebrarán diferentes modalidades como speed slalom, battle, classic, saltos o derrapes. La prueba cuenta con una calificación de dos estrellas otorgada por World Skate, lo que la sitúa dentro del calendario internacional y refuerza el posicionamiento de A Coruña como destino de referencia para este deporte.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que "la celebración de esta cita internacional supone una oportunidad para seguir abriendo la ciudad a nuevas disciplinas deportivas y para acercar a la ciudadanía propuestas innovadoras en un espacio singular como el puerto". Además, subrayó "el valor de iniciativas que combinan deporte y convivencia, contribuyendo a la dinamización de la ciudad".

La Lucas Slalom Cup nace como homenaje a Lucas Seijo Fernández, joven patinador gallego fallecido en 2024, y busca mantener vivo su recuerdo a través de un evento que promueve valores como el compañerismo y la superación.