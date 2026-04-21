Fin de semana importante para el golf en A Coruña: Quincemil celebra su torneo y A Zapateira elige presidente

El III Torneo de Golf Quincemil tiene lugar en Golf Xaz de Oleiros los días viernes 24 y sábado 25, mientras que el club de golf de A Zapateira elige presidente entre tres candidatos

El golf coruñés tiene este fin de semana varias citas importantes. Por una parte, el Real Club de Golf situado en A Zapateira elige presidente este viernes 24 de abril, mientras que el mismo viernes 24 y también el sábado 25 Quincemil celebra la tercera edición de su trofeo de golf en el club de Golf Xaz de Oleiros.

Tres aspirantes a presidente

El viernes 24 se celebran las elecciones en el club de golf de A Zapateira, en activo desde 1961, para decidir quién sucederá a Jorge Cobián en la presidencia. Se han presentado tres candidaturas para liderar el veterano club, encabezadas respectivamente por el directivo Pedro Torres, el médico Pedro González Herránz y el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián.

El club cuenta con varios miles de socios, todos ellos con derecho a voto, en lo que promete ser una reñida contienda entre tres candidaturas con diferentes planes para la veterana entidad.

Un torneo de referencia en primavera con inscripciones casi agotadas

Al otro lado de la ría, en el club de Golf Xaz de Oleiros, Quincemil celebrará los días 24 y 25 de abril la tercera edición de su torneo de golf. Este torneo se ha convertido en un clásico del calendario coruñés, y por tercer año consecutivo reunirá en el mismo fin de semana a 200 personas a lo largo del viernes y el sábado.

A solo unos días del torneo, las inscripciones por parte del club están agotadas, y la única forma de participar es acceder a través de las invitaciones de los patrocinadores o colaboradores del torneo, o a través de Quincemil.

El torneo volverá a combinar premios para los ganadores de cada categoría, además de los retos especiales, junto con sorteos para todos los participantes. La entrega de premios será el sábado 25 de abril en la casa club de Xaz, con los trofeos para los galardonados y también los sorteos entre los 200 jugadores de esta cita. El torneo cuenta con el patrocinio principal de MN Program, Lexus Galicia y Brigantia Real Estate.

El gran premio de esta edición del torneo lo proporciona Embajador Viajes, y es el sorteo de dos vuelos desde cualquiera de los tres aeropuertos gallegos a Europa, vía Madrid, eligiendo entre los siguientes destinos operados por Iberia: París, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Atenas, Dublín, Edimburgo, Ginebra, Florencia, Dusseldorf, Londres, Lisboa, Viena, Praga, Copenhague, Budapest, Nápoles, Malta, Oslo, Mánchester, Roma, Oporto, Milán, Venecia, Estocolmo, Múnich, Zurich, Hamburgo y Bolonia.

Además, habrá de nuevo el sorteo de dos entradas para el Mutua Madrileña Madrid Open del año que viene (2027), aportadas por Mutuactivos, relojes pop-pilots aportados por Calvo Joyeros, vales de dos horas en el simulador de golf de Tee Circle, prendas de Cero de Costa, un vale para Casas de Campo, una Experiencia Costiña GastroVillas, obras de arte de Artby's y otras sorpresas.

El torneo está patrocinado por MN Program, Lexus Galicia y Brigantia Real Estate, y cuenta con el apoyo de Al hoyo otra vez, Calvo Joyeros, Coca-Cola, CEGA Audiovisuales, Demadi, Embajador Viajes, Mutuactivos, Tee Circle, Artby's, Casas do Campo, Marcos Cenamor Fotógrafo, Cero de Costa, Costiña, La Tienda de Lino, Martín Códax, Orzán Congress, Villar Distribuciones y 3DVR.es.

Cartel del III Torneo de Golf Quincemil

Premios Caballeros (hcp limitado 26,4)

1º Categoría (hasta hcp 18):

1º Clasificado: Trofeo + Premio

2º Clasificado: Trofeo + Premio

2ª categoría (desde hcp 18,1):

1º Clasificado: Trofeo + Premio

2º Clasificado: Trofeo + Premio

Premios Damas (hcp limitado 36)

1ª Clasificada: Trofeo + Premio

2ª Clasificada: Trofeo + Premio

Premios especiales

Ganador Scratch (no computa para hcp):

Trofeo + Premio

Mejor Approach en hoyos 3, 7, 11 y 13:

4 Premios

5ª Categoría (indistinto, no acumulable):

Trofeo + Premio

Mejor segundo golpe en hoyo 15 Quincemil:

Trofeo + Premio

Otros premios y sorteos

Sorteo de dos vuelos desde cualquiera de los tres aeropuertos gallegos a Europa, vía Madrid, eligiendo entre los siguientes destinos operados por Iberia: París, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Atenas, Dublín, Edimburgo, Ginebra, Florencia, Dusseldorf, Londres, Lisboa, Viena, Praga, Copenhague, Budapest, Nápoles, Malta, Oslo, Mánchester, Roma, Oporto, Milán, Venecia, Estocolmo, Múnich, Zurich, Hamburgo y Bolonia . Los vuelos deben reservarse con 90 días de antelación, canjearse antes del 30 de junio y disfrutarse dentro del año 2026, y el regalo no incluye las tasas aeroportuarias.

Entrada doble al Mutua Madrid Open 2027

Estancias, obras de arte, prendas de Cero de Costa y relojes Pop-Pilot.

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