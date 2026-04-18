El campo de golf de Xaz, en Oleiros (A Coruña) acoge el Trofeo Stiga con gran participación

El campo de golf de Xaz, en Oleiros, fue escenario de una nueva edición del Trofeo Stiga, una cita deportiva que congregó a numerosos participantes en una jornada marcada por la competitividad y el buen ambiente.

En el cuadro de honor, destacó Pedro de Artaza Galante, que se proclamó vencedor en la categoría hándicap con 46 puntos, seguido de David Pérez Calvo, segundo clasificado con 42 puntos.

En categoría femenina, Inés Fernández Blanco se alzó con el primer puesto con 43 puntos, mientras que Elena López García logró la segunda posición con 41 puntos.

Además, uno de los momentos más llamativos del torneo fue el premio al mejor approach en el hoyo 3, que recayó en Glicerio Moreno, con un espectacular golpe que dejó la bola a tan solo 1,09 centímetros del hoyo, despertando la admiración de los presentes.