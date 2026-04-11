La Travesía do Xalo celebra este mes en Culleredo (A Coruña) 15 años como símbolo de identidad

Culleredo acogerá el próximo domingo 25 de abril la XV Travesía do Xalo, una de las citas más consolidadas del calendario gallego de carreras de montaña y senderismo, que este año celebra ya quince años de recorrido. En esta edición se contempla la celebración de diferentes modalidades de carrera, andaina y pruebas infantiles) así como una programación festiva a lo largo de todo el día.

Durante la presentación del evento, que tuvo lugar este sábado, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que es uno de los más esperados y emblemáticos del calendario deportivo y social, gracias, apuntó, "a la perseverancia y el compromiso de la asociación Castelo Deporte, un ejemplo perfecto de lo que significa el compromiso vecinal".

Rioboo recordó la implicación de la Deputación en eventos como este que aúnan deporte, naturaleza y promoción del territorio. "Esta colaboración entre administraciones y tejido asociativo es la fórmula del éxito. Hablar de la Travesía del Xalo es hablar de la identidad de Culleredo", recordó.

El alcalde destacó que el Monte Xalo "no es solo nuestro punto más alto; es nuestro pulmón, nuestro balcón a la comarca y un símbolo de nuestro desarrollo rural. Desde este gobierno municipal siempre defendemos que Culleredo tiene que crecer de manera equilibrada. Y eventos como este demuestran que nuestro rural está más vivo que nunca", sentenció.

La Travesía permitirá que cientos de personas descubran la riqueza paisajística de Culleredo, que valoren su patrimonio natural y que entiendan que proteger el monte es proteger el futuro.

El alcalde indicó que "la Travesía del Xalo supo adaptarse, crecer y mantener esa esencia que la hace especial: el equilibrio entre la exigencia deportiva para los corredores y el carácter familiar y popular para los que caminan y disfrutan del entorno", apuntó.

Por su parte, Manuel Barros, presidente de Castelo Deporte, señaló la importancia de la implicación de las administraciones para hacer realidad este proyecto deportivo e indicó que es un proyecto en el que se "vuelca toda una parroquia entera y cientos de voluntarios de otros lugares lo que hace de este evento un proyecto de cohesión social referente en el entorno rural gallego".