Sin Mundial, pero con mucho deporte: A Coruña disfrutará de un gran calendario deportivo en 2026

A Coruña afronta un 2026 marcado por el deporte con una agenda que irá creciendo en intensidad en los próximos meses. Tras un arranque de año ya activo, la ciudad se prepara para una cascada de eventos que la situarán en el foco nacional e internacional, con miles de deportistas y visitantes previstos.

El primer gran impulso llegará en abril. El día 14, A Coruña será salida de una etapa de la prueba ciclista internacional O Gran Camiño, una cita que proyectará la imagen de la ciudad a nivel global.

Apenas diez días después, entre el 24 y el 27 de abril, el Palacio de los Deportes acogerá la Karate 1-Series A, una de las competiciones más prestigiosas del circuito mundial, con la participación de más de 1.500 deportistas.

Ese mismo mes, el 26 de abril, se celebrará la Carrera Alternativa, un evento ya consolidado que destaca por su carácter inclusivo y que cada año reúne a centenares de participantes en el centro urbano. Antes, tendrá lugar la carrera Ártabra de Casco (Asociación Contra el Sida).

El cuarto mes del año, pero en el Puerto, tendrá lugar la Lucas Roller Week 2026, que contendrá dos copas internacionales: la Lucas Slalom Cup de Inline Freestyle y la Lucas Skate Cross, además de talleres, zonas familiares y sesiones abiertas entre los días 30 y 3 de mayo.

Justo el mes de mayo mantendrá el ritmo con varias citas de primer nivel. El día 5 llegará a la ciudad una etapa de la Vuelta a España Femenina, acercando a A Coruña a la élite del ciclismo internacional.

A finales de mes, el 23 de mayo se disputará el Gran Premio de Marcha Cantones, una prueba de referencia mundial en esta disciplina, y el 31 de mayo tendrá lugar el Trofeo Miguelito de judo, con participación internacional.

En junio, el protagonismo será para el deporte base y las competiciones nacionales. El 14 de junio se celebrará el Día del Deporte en la Calle, que reunirá a miles de niños y niñas en Riazor, mientras que los días 20 y 21 la ciudad acogerá el Campeonato de España de triatlón en categorías inferiores, con deportistas de todo el país.

Con la llegada del verano, el deporte se trasladará también a la costa. En julio destacan el Campeonato de España de vóley playa en Riazor (18 y 19) y el Campeonato de España máster de atletismo en Elviña (11 y 12). En agosto, como es tradición, volverán citas históricas como el Trofeo Teresa Herrera de fútbol y el de traineras, consolidando el vínculo de la ciudad con el deporte y el mar.

El calendario continuará en otoño con eventos destacados. En septiembre se celebrarán la Copa Galicia de baloncesto y el Ecorallye Internacional, mientras que en octubre llegarán dos de las pruebas más multitudinarias: la carrera C10 y la Carrera Enki, que reúne cada año a miles de personas en una jornada de deporte e inclusión.

El cierre llegará en diciembre con la tradicional San Silvestre, pero antes, A Coruña habrá consolidado un año deportivo de primer nivel, con una programación que combina grandes eventos internacionales, competiciones nacionales y actividades abiertas a toda la ciudadanía.

Además, la ciudad mantendrá durante todo el año la actividad de sus principales clubes, como el Real Club Deportivo de La Coruña o el HC Liceo, que atraerán público cada fin de semana, al igual que un Básquet Coruña que sigue con la marcha puesta en el ascenso a la liga ACB que perdió hace un año. Todo ello sin perder de vista el gran papel de OAR Coruña o Maristas, que tanto en balonmano como en baloncesto femenino siguen logrando grandes éxitos deportivos, la actividad en fútbol de Silva SD y Atlético Coruña Montañeros en Tercera Federación y de 5Coruña FS en 2ªB de Fútbol Sala.