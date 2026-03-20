La hípica gallega se cita en A Coruña con la segunda prueba del XXVI Trofeo Casas Novas

El próximo fin de semana, el Centro Hípico Casas Novas se transformará en el punto de encuentro de la hípica juvenil en Galicia, con la celebración de la segunda prueba calificativa del XXVI Trofeo Casas Novas.

Más de 150 jinetes y amazonas de la región participarán con alrededor de 200 caballos, enfrentándose a un completo programa que incluye ocho pruebas diferentes, cuatro oficiales de ponis y cuatro abiertas, con alturas que oscilan entre 0,80 y 1,20 metros.

Las actividades comenzarán a primera hora de la mañana, a partir de las 9:00, y se prolongarán durante todo el sábado 21 y el domingo 22, ofreciendo un espectáculo deportivo en el que se combinarán la técnica, la precisión y la ilusión de los más jóvenes en un entorno seguro y profesional.

Con esta iniciativa, Casas Novas refuerza su apuesta por el deporte base, brindando a los jóvenes jinetes y amazonas la oportunidad de competir y crecer en la hípica gallega mientras los aficionados disfrutan de un fin de semana lleno de emoción y deporte.

La entrada es gratuita para todos los interesados, lo que permite acercar la competición al público y fomentar la pasión por la hípica en la comunidad.