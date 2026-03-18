A Coruña renovará el césped de los campos de fútbol de Visma

La Junta de Gobierno Local de A Coruña aprueba hoy el expediente del proyecto de sustitución del césped artificial de los campos de fútbol de San Pedro de Visma, inaugurados en 2017 pero construidos en los años anteriores.

El grave deterioro de la superficie, que pone en riesgo a los usuarios, ha obligado a proceder a su sustitución para evitar que tenga que detenerse el uso de la instalación, en un contexto donde la ocupación de las instalaciones deportivas municipales tanto para competición como para entrenamientos se acerca al 100%.

El coste previsto para esta intervención es 493.273,94 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución se ha fijado en seis meses.

Los dos campos de fútbol de San Pedro de Visma formaron parte de un ambicioso proyecto de la Real Federación Galega de Fútbol, que planteó construir un edificio que formase su sede.

La llegada de Rafael Louzán a la presidencia del ente federativo en 2013 congeló este proyecto, pero mantuvo la puesta en marcha de una instalación necesaria para la práctica del fútbol.

Tras complicaciones en su construcción, fue inaugurado en 2017 y mejorado con el paso de los años con la instalación de cubierta en la grada del campo número 1.

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local aprobará, entre otros asuntos, la autorización del gasto que supone la contratación del servicio de actividad de las Escuelas Deportivas Municipales, asumido de forma temporal por Emvsa tras la renuncia de Serviplus.

Avanzando en la renovación de las concesiones en precario

Tras la adjudicación del contrato de las conserjerías, avanzado por Quincemil, el ayuntamiento trabaja en otras de las concesiones que se encuentran en precario o vencidas, dentro del pacto alcanzado en su día con el BNG.

Los siguientes ejes de trabajo son el contrato de mantenimiento de instalaciones, la nueva concesión del campo de golf de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre, ya iniciado, y el complejo deportivo de San Diego - Castrillón.