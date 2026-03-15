Yago García y Noa Mirantes ganan la carrera de la Torre, primera del Circuito Coruña Corre 2026

Los corredores Yago García y Noa Mirantes se convirtieron esta tarde en los primeros ganadores de la prueba absoluta de la primera carrera del circuito de carreras 'Coruña Corre 2026'. La Carrera Popular de la Torre de Hércules, celebrada este sábado en horario nocturno, como es habitual, reunió a más de 3.000 personas en sus distintas categorías.

Además de Yago García, en la categoría masculina también subieron al podio Jorge Sieira y Jan Skarban. En la categoría femenina, tras Noa Mirantes, llegaron a la meta Sara López como segunda clasificada e Inés Papín como tercera.

La alcaldesa, Inés Rey, estuvo presente en las primeras pruebas de la jornada, las correspondientes a las categorías inferiores, acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. "El circuito Coruña Corre es un referente entre las carreras populares del país y una prueba de que en la ciudad prima el ocio saludable y la práctica de deporte, sumando año a año más adeptos de todas las edades", indicó Rey.

La carrera de la Torre contó con un recorrido de 6,3 kilómetros a través de Durmideiras, San Amaro, los Pelamios, las Ánimas y, de nuevo, vuelta por el mismo tramo del Paseo Marítimo, bordeando la ensenada y el paseo de los Menhires, para enfilar la recta final por la costa de la Torre.

Pocos minutos después de finalizar la carrera absoluta fue el turno de la andaina por el 8-M, que contó con un recorrido ligeramente más corto, de casi cinco kilómetros.