La Xunta felicita a Xesús Ferreiro y Xavier Anido tras campeonar en Europa en rallies históricos

La Xunta de Galicia recibió este martes en Santiago de Compostela al equipo gallego Melide Motorsport, después de que Xesús Ferreiro y Xavier Anido se proclamaran campeones de Europa en la categoría 3 del Campeonato de Europa FIA de Rallies Históricos, destinada a vehículos matriculados entre 1976 y 1981.

El encuentro estuvo encabezado por el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, junto al secretario xeral para o Deporte, Roberto García, quienes felicitaron a los pilotos por un logro que sitúa al automovilismo gallego en lo más alto del panorama europeo.

Ferreiro y Anido consiguieron el título continental al volante de un Ford Escort RS 1800 MKII, con el que firmaron una temporada perfecta al lograr la victoria en la categoría 3 en las seis pruebas del campeonato europeo en las que participaron.

Además del campeonato logrado por el piloto melidense, Xavier Anido también destacó en la clasificación general de copilotos, en la que consiguió subirse al podio europeo, consolidando así el éxito del equipo gallego en la competición.

Tras esta histórica temporada en el certamen continental de rallies históricos sobre asfalto, el equipo afrontará ahora un nuevo reto, ya que en la próxima campaña cambiarán el asfalto por la tierra para iniciar una nueva etapa deportiva.