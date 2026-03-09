Ferrol adjudica la primera fase de las obras de la renovación integral del estadio de A Malata

La Xunta de Gobierno local aprobó este lunes adjudicar las obras comprendidas en el Proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del Deporte. Estadio de A Malata. Fase 1 a la empresa Ogmios Proyecto S.L., por un importe total de 3.212.403,93 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

"La semana pasada aprobamos el proyecto de la fase 2, y hoy damos un paso más con la adjudicación de la primera fase, para que las actuaciones puedan comenzar cuanto antes", afirmó el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Se trata de un proyecto cofinanciado por la Consellería de Deportes según el convenio de colaboración con el Concello de Ferrol y susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa plurirregional de España 2021-2027.

Estadio renovado

Las intervenciones previstas en el estadio y en su parcela responden a las deficiencias y problemáticas existentes y suponen la renovación de la imagen del estadio municipal y la mejora de su funcionalidad y mantenimiento.

Las obras, como ya se adelantó, se ejecutarán en dos fases: la fase 1 corresponde a la zona que está fuera de la línea de edificación de la carretera estatal FE-15, de titularidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y en la que se llevará a cabo el 85% de la cubierta; y la fase 2 corresponde a la esquina sureste del estadio. Su proyecto fue aprobado la semana pasada y se espera que pueda salir a licitación en los próximos días. Para esta fase se destinará un presupuesto de 565.374,40 euros y el plazo de ejecución es de tres meses.

El proyecto contempla el cambio de la cubierta, que tendrá unas dimensiones totales de 181,75x121 metros, dejando un hueco interior de 134x73,6 metros, resuelta con chapa de acero prelacada, específica de estadios, con acabado en color verde. Sobre la cubierta se realizará la rotulación del texto Racing Club Ferrol con una altura de ocho metros, con acabado vinilado blanco. También se cambiarán elementos complementarios del estadio y se diseñarán nuevas sendas peatonales entre el pabellón de A Malata, Fimo y el estadio con el fin de crear una imagen global y corporativa de esta instalación municipal.

Está prevista la reparación de los accesos existentes desde la zona de aparcamiento, así como la creación de un nuevo acceso para vehículos en el aparcamiento suroeste del recinto. La cubierta se divide en 16 paños, por lo que la actuación prevista se compatibilizará con la actividad deportiva.

Rey Varela subrayó, una vez más, que "esta reforma es una apuesta firme por el Racing, por su afición y por todas las personas que disfrutan de estas instalaciones deportivas, que contarán con unas condiciones de primera".

Cidade do Deporte

Por otro lado, la Xunta de Gobierno también aprobó el proyecto básico y de ejecución para la reparación y mejora del pabellón deportivo de la Casa do Deporte. Las obras, que saldrán a licitación en los próximos días, cuentan con una inversión de 188.329,82 euros y deberán ejecutarse en tres meses.

"Destinamos casi un millón de euros a equipamientos deportivos en Caranza: la Casa del Deporte y la remodelación de las dos pistas de fútbol 8 del parque deportivo de Caranza, que se transformarán en un único campo de fútbol 11, y cuyas obras comenzaron la semana pasada", destacó el regidor.

Dos actuaciones que se incluyen dentro del proyecto de la Ciudad del Deporte, al igual que la remodelación integral de Fimo, también ya en ejecución.