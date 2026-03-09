Diego Calvo recibe a la selección gallega de rugby M19 tras revalidar el título nacional

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, recibió hoy a las integrantes de la selección gallega de rugby M19, que han revalidado el título de campeonas de España en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas de 2ª división, disputado en la localidad toledana de Yuncos.

Durante el encuentro, Calvo felicitó al equipo por el gran momento deportivo que atraviesan, destacando su excepcional desempeño en el campeonato, donde las jugadoras terminaron invictas y sin encajar ni un solo punto en contra.

El conselleiro subrayó que estos resultados reflejan la solidez del rugby gallego y el compromiso de las deportistas con el deporte de alto nivel.

El éxito de la selección gallega M19 refuerza la proyección del rugby en Galicia, consolidando un modelo de trabajo basado en formación, esfuerzo y coordinación técnica, y sirve de referente para las categorías inferiores y el desarrollo del deporte femenino en la comunidad.