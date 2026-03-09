A Coruña acogerá el Torneo Ibérico de fútbol gaélico en junio por el aniversario de Fillos de Breogán

A Coruña volverá a convertirse este año en uno de los epicentros del fútbol gaélico europeo con la celebración de la fase final del Torneo Ibérico, que tendrá lugar el sábado 6 de junio en la ciudad deportiva Arsenio.

El evento está organizado por el club coruñés Fillos de Breogán, fundado en 2010 y considerado decano del fútbol gaélico en Galicia, dentro de los actos conmemorativos de su 15º aniversario.

El fútbol gaélico se estructura a nivel internacional en regiones y subregiones competitivas. Dentro de Europa, la subregión de Iberia reúne a equipos de España, Portugal y Gibraltar, organizados en tres zonas: centro-este, sur y Galicia.

Durante la temporada cada área celebra sus propias competiciones, en el caso gallego una liga regular, de la que salen los equipos que posteriormente disputan las finales ibéricas para decidir el mejor club de la región.

La sede del Torneo Ibérico es rotatoria, y tras la pandemia ha pasado por Valencia en la temporada 2021/22, Vigo en 2022/23 y Salou en las campañas 2023/24 y 2024/25.

En 2026 el torneo regresa a Galicia coincidiendo con el aniversario del club organizador. Fillos de Breogán ya fue anfitrión de esta competición en 2012, 2013, 2014 y 2017, y además A Coruña acogió en octubre de 2022 el Torneo Paneuropeo, uno de los principales eventos continentales de esta disciplina.

El torneo estará dividido en tres competiciones que se disputarán de forma paralela. Por un lado se celebrarán las finales Senior, reservadas a los mejores equipos de cada región; también las finales Intermediate, para los conjuntos clasificados inmediatamente después en sus ligas; y una competición de desarrollo, pensada para clubes que están empezando o en proceso de crecimiento y captación de jugadores.

Aunque en otras ediciones estas competiciones se celebraron por separado, en 2026 se disputarán todas en un mismo fin de semana en A Coruña, una decisión pensada para facilitar los desplazamientos de los equipos y aprovechar las instalaciones deportivas de la ciudad, capaces de acoger un evento de mayor dimensión.

Con las ligas aún en marcha, ya se conoce la participación segura de algunos clubes destacados como Barcelona GAA, vigente campeón del Torneo Ibérico de 2025 tanto en categoría masculina como femenina, o Madrid Harps, además de otros equipos habituales del circuito ibérico.

Tras la jornada deportiva, la organización celebrará una gran fiesta abierta al público y a todas las personas participantes, con distintas actividades festivas que servirán como acto final de las celebraciones por el 15º aniversario de Fillos de Breogán, poniendo el broche a una jornada que aspira a reunir en A Coruña a buena parte de la comunidad del fútbol gaélico en la península.