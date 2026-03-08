Diego Calvo se suma a un entrenamiento de Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS con motivo del 8M

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8M), el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañó este domingo al secretario xeral para o Deporte, Roberto García, durante uno de los entrenamientos de la asociación deportiva y cultural Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS en la Marina de A Coruña.

Durante la visita, Calvo subrayó el ejemplo de superación que representan las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama, integrantes de esta entidad dedicada a la práctica de piragüismo en barco dragón. Además, destacó el apoyo de la Xunta a iniciativas que fomentan la igualdad y los beneficios de la actividad deportiva, especialmente como herramienta de recuperación y fortalecimiento durante procesos de convalecencia.

El conselleiro reiteró así el compromiso del Gobierno gallego con proyectos deportivos y sociales que combinan salud, deporte y empoderamiento femenino, poniendo en valor la labor de asociaciones que promueven la participación activa de las mujeres en todas las etapas de la vida.