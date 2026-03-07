"Sempre Lucas" convierte A Coruña en epicentro del Skate Cross internacional

Lo que comenzó en 2025 como un homenaje a Lucas Seijo Fernández se consolida en 2026 como Lucas Roller Week, una semana internacional del patinaje que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en el Puerto de A Coruña.

Tras el éxito de la primera Lucas Slalom Cup, que reunió a 140 deportistas de 14 países y superó las 334.000 visualizaciones en medios y redes, la organización amplía la cita con un formato de cuatro días, dos competiciones internacionales oficiales, actividades abiertas al público y programación familiar.

Se espera la participación de más de 350 deportistas de 18 países, en un recinto de 12.000 metros cuadrados con aforo operativo aproximado de 3.000 personas.

El gran hito de esta edición será Lucas Skate Cross, confirmada como Prime Event de World Skate y la primera competición oficial del mundo cuyos resultados inaugurarán el ranking internacional de Skate Cross. Junto a ella, la Lucas Slalom Cup volverá a reunir pruebas de slalom, saltos y derrapes dentro del Inline Freestyle.

Lucas Roller Week también dará protagonismo al deporte base y al público general con el MiniRoller Day, que incluirá un Open internacional de Roller Cross y una zona de comunidad con artesanía, gastronomía y música en vivo, reforzando el carácter abierto, familiar y ciudadano del evento.

El espíritu del evento seguirá siendo honrar la memoria de Lucas Seijo Fernández, joven patinador gallego cuya pasión dejó una huella imborrable.

La edición de 2026 adquiere un valor simbólico al celebrarse coincidiendo con lo que habría sido su 16º cumpleaños, subrayando la dimensión humana y emocional de esta cita que combina deporte, memoria y comunidad.

Organizada por ADC Lucas Slalom, la Lucas Roller Week busca consolidar a A Coruña como referencia internacional del patinaje, mostrando que un evento nacido del recuerdo puede crecer hasta convertirse en un proyecto global.