A Coruña lanza la campaña "Na Coruña corremos todas e todos" para el circuito Coruña Corre

Ganadores de una prueba de Coruña Corre. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado la campaña Na Coruña corremos todas e todos, lema con el que arranca la nueva edición del circuito de carreras populares Coruña Corre.

La iniciativa llega acompañada del vídeo oficial de la temporada 2026, protagonizado por el deportista y creador de contenido coruñés Miguel Mandayo, y sirve como antesala de la primera prueba del calendario, que se celebrará el próximo sábado 14 de marzo en la Torre de Hércules.

La pieza audiovisual, grabada entre Os Pelamios y el paseo de los Menhires, pretende reflejar el carácter abierto y diverso del circuito. La alcaldesa, Inés Rey, destacó que se trata de una competición "diversa, heterogénea e intergeneracional, características que conviene visibilizar y potenciar".

En el vídeo, Mandayo aparece acompañado por varios participantes habituales del circuito que simbolizan esa variedad de perfiles.

Entre ellos figuran Antonio Hernández, el corredor más veterano de Coruña Corre; Alba Raso, ganadora del circuito absoluto femenino en 2025; Rocío Alfonso, Inés López y Jaime Arias, integrantes de la asociación Somos Marines; y Alejandro, Roque y Lía Pita-Baamonde, padre e hijos que representan el carácter familiar del programa.

Último día para inscribirse en la carrera de la Torre de Hércules

La temporada arrancará oficialmente el sábado 14 de marzo con la carrera de la Torre de Hércules, una de las citas más emblemáticas del circuito. La prueba ya cuenta con más de 2.600 personas inscritas, y el plazo para sumarse finalizará este domingo 8 de marzo.

La jornada deportiva comenzará a las 17:00 horas en el paseo de los Menhires con las carreras de las categorías inferiores.

La prueba absoluta arrancará a las 20:00 horas y, cinco minutos después, dará comienzo una andaina solidaria organizada con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, cuya participación será gratuita.

Inscripción para todo el circuito

Además de inscribirse en cada carrera, el programa permite apuntarse al circuito completo, lo que incluye automáticamente las siete pruebas de la temporada, aunque será necesario confirmar la participación en cada una de ellas de forma individual.

Esta modalidad es, además, la única que permite puntuar para la clasificación general y optar a los premios finales.

Tras la carrera inaugural en la Torre de Hércules, el calendario de Coruña Corre 2026 continuará con las pruebas de Matogrande-Xuxán (12 de abril), San Pedro de Visma (10 de mayo), Os Rosales (31 de mayo), Volta a Oza (13 de septiembre), O Ventorrillo (25 de octubre) y Novo Mesoiro (22 de noviembre), completando así un circuito que recorrerá distintos barrios de la ciudad a lo largo del año.