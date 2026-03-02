Coruña Corre arranca el 14 de marzo en la zona de la Torre de Hércules con más de 1.000 inscritos

La ciudad de A Coruña ya vive la cuenta atrás para el regreso del circuito municipal de carreras populares Coruña Corre, que este año celebra su XIII edición con un total de siete pruebas hasta el próximo mes de noviembre.

Tras la reciente celebración del medio maratón C21, el Ayuntamiento ultima la organización de la nueva temporada, que arrancará el sábado 14 de marzo en el entorno de la Torre de Hércules y que ya supera las 1.000 personas inscritas.

La jornada deportiva comenzará a partir de las 17:00 horas en el paseo de los Menhires, con la participación de atletas de todas las edades.

Como es habitual, las categorías infantiles serán las primeras en tomar la salida, con recorridos adaptados desde peques hasta sub-18.

La prueba absoluta arrancará a las 20:00 horas, con un recorrido de 6,6 kilómetros que discurrirá por la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias, el barrio de Durmideiras, Santo Amaro y parte del Paseo Marítimo, a la altura de Os Pelamios.

En cuanto a la organización, el Ayuntamiento habilitará servicios de duchas y guardarropa en la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias. Los dorsales podrán recogerse los días 12 y 13 de marzo por la tarde en el Centro Comercial Cuatro Caminos, así como el propio día 14 en el frontón de la Torre, entre las 12.00 y las 17.00 horas. Toda la información está disponible en la página web oficial del circuito.

El regreso de Coruña Corre da continuidad al calendario atlético local tras el éxito del medio maratón C21, disputado este domingo con más de 2.600 participantes.

En esa prueba, el atleta keniano Meshack Kipkurgat estableció un nuevo récord histórico al cruzar la meta en María Pita con un tiempo de 01:01:12.