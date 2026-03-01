Los cadetes coruñeses Noreia Vales y Álvaro Lamas, oro en el campeonato de España de taekwondo

El club coruñés DBK de taekwondo ha contado con representación en el campeonato de España en categoría cadete, donde sus deportistas Noreia Vales y Álvaro Lamas se alzaron con el oro. En el torneo, que se celebró en Alicante, compitió la selección gallega en la que se encontraban estos dos deportistas y otras dos del mismo club, Manuela Alonso y Laura Pena.

En un comunicado, el club destaca que Vales y Lamas realizaron un "campeonato impecable". Cada uno disputó cuatro combates hasta la final, donde se impusieron para colgarse la medalla de oro en sus categorías.

En la competición también estuvieron Alonso y Pena, las más jóvenes del equipo en su debut en el torneo nacional. La primera de ellas se quedó a un combate del podio, sentando las bases para una carrera prometedora.

Con estos resultados, el equipo coruñés destaca el "excelente trabajo desarrollado con la base del club y la continuidad del proyecto deportivo, siguiendo la estela marcada por su deportista más relevante, Helena García". DBK valora también el esfuerzo de sus deportistas y el compromiso, esfuerzo y progresión de la cantera, referente en el taekwondo gallego.