Lugo acoge la final de la Copa del Rey Juvenil con presencia gallega: Dépor y Celta buscan el trofeo

El Estadio Anxo Carro, en la ciudad de Lugo, volverá a convertirse en el epicentro del fútbol base nacional entre los días 11 y 15 de marzo, al acoger la fase final de la Copa del Rey Juvenil, cuatro años después de su última visita.

La cita reunirá a cuatro de las canteras más potentes de España: RC Celta de Vigo, RC Deportivo de La Coruña, Real Betis Balompié y FC Barcelona.

Las semifinales se disputarán en el estadio lucense a las 18:30 horas. El miércoles 11, el Celta se medirá al Real Betis Balompié, mientras que el jueves 12 será el turno de Dépor frente al FC Barcelona.

La gran final se celebrará el domingo 15 a las 11:45 horas, enfrentando a los dos equipos que superen sus respectivos cruces.

Además, durante esa semana, el estadio lucense albergará el encuentro de la jornada 28 entre el CD Lugo y el Real Madrid Castilla, de Primera Federación.

En la última edición celebrada en el Anxo Carro, el Real Madrid se proclamó campeón tras vencer al RCD Espanyol por 2-1.