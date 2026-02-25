A Coruña disfrutará este fin de semana de la XXX edición del Rallye, que salta al calendario europeo

A Coruña se prepara para acoger este fin de semana el 30º Rallye da Coruña, una edición histórica que marca el salto internacional del evento al integrarse en el calendario del Tour European Rally (TER) y TER Historic 2026, junto a competiciones de referencia en países como Italia, Portugal o Suiza.

El rallye se disputará entre el viernes 27 y el sábado 28 de febrero, abriendo oficialmente el calendario europeo del TER y consolidando el crecimiento sostenido de la prueba tras una década formando parte del Campeonato Gallego.

Este salto internacional proyecta además la imagen de A Coruña en el panorama deportivo europeo.

La salida oficial tendrá lugar en el entorno de O Parrote, recuperando uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad como punto neurálgico de la competición. El viernes se desarrollará el habitual ‘shakedown’, que en esta edición modifica su recorrido tradicional y ofrecerá un trazado técnico que arrancará en la zona de Cabana.

Uno de los grandes atractivos será el tramo urbano inédito de poco más de un kilómetro, que transcurrirá por las inmediaciones del castillo de San Antón, el hospital Abente y Lago y la torre de control marítimo.

Miles de aficionados podrán seguir prácticamente en su totalidad este trazado, que promete ser uno de los momentos más espectaculares de la cita.

El sábado concentrará el grueso de la competición, con once especiales cronometradas que recorrerán distintos municipios de la comarca.

Entre los tramos destacados están Betanzos-Coirós, que combina zonas rápidas con secciones estrechas y deslizantes; Aranga, clave en la zona de Ponte Aranga y el ascenso a Montemeá; Oza-Cesuras, que presenta novedades en su sector final y un exigente bucle sin asistencia; Cerceda, que pondrá a prueba la regularidad de los pilotos; y A Laracha-Culleredo, el más rápido del rallye, que decidirá buena parte de las diferencias finales.

La ceremonia de salida se celebrará el viernes a las 19:00 horas en O Parrote, donde también se disputará el tramo urbano Castillo de San Antón a las 20.10 horas.

El sábado, la competición arrancará a las 8:30 horas desde el centro comercial The Style Outlets y se prolongará durante toda la jornada, con llegada del primer participante al parque cerrado final en la plaza de María Pita a las 20:30 horas.

El parque de asistencia se ubicará en las instalaciones de The Style Outlets, en Culleredo, mientras que los reagrupamientos tendrán lugar en distintos concellos, como Betanzos, permitiendo repartir la actividad por la comarca y aumentar el impacto económico del evento en el territorio.