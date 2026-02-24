El Teatro Colón de A Coruña acogerá el 20 de marzo la Gala del Deporte de la Diputación

El jurado de la IV edición de estos galardones se reunió esta mañana en la sede provincial

La Diputación de A Coruña celebrará el próximo 20 de marzo en el Teatro Colón la Gala de entrega de los Premios del Deporte, un acto que reunirá a representantes de cientos de clubes y a destacadas figuras del ámbito deportivo de la provincia.

El jurado de la IV edición de estos galardones se reunió esta mañana en la sede provincial para deliberar sobre unas distinciones que buscan reconocer públicamente la trayectoria, los logros y la contribución al fomento de la práctica deportiva en la provincia coruñesa.

La iniciativa pretende poner en valor tanto el talento deportivo como el trabajo de base que sostiene el tejido deportivo en los municipios. En esta edición se establecen quince categorías, dirigidas a distinguir a deportistas, clubes, entrenadores, árbitros, entidades colaboradoras e iniciativas que promueven el deporte.

El jurado está presidido por el diputado de Deportes, Antonio Leira, y cuenta con profesionales de referencia en la información deportiva de la provincia.

Durante la gala, además de las categorías oficiales, el jurado podrá conceder menciones especiales, tanto individuales como colectivas, a aquellas personas o entidades que hayan desarrollado una labor especialmente destacada en el ámbito deportivo a nivel provincial.

La Diputación subraya así su apuesta por un modelo deportivo inclusivo, en el que tienen cabida tanto las grandes figuras como el trabajo constante y silencioso de quienes hacen posible que el deporte llegue a todos los ayuntamientos de la provincia.