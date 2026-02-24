El Club Riazor Atletismo de A Coruña, embajador de las camisetas oficiales del medio maratón C21

El Ayuntamiento presentó esta tarde las nuevas camisetas oficiales del medio maratón C21, que tendrá lugar este domingo 1 de marzo y que ya va calentando motores al dar visibilidad a las equipaciones de esta XVIII edición, que hoy vistieron las atletas del Club Riazor Atletismo que participarán en la carrera de este fin de semana.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, puso en valor el trabajo de la entidad a lo largo de su historia, que a mediados de este año alcanzará su 25º aniversario. "Clubes y asociaciones como el Riazor Atletismo no solo promueven el deporte, también transmiten valores fundamentales como el esfuerzo y el espíritu de superación. Y, además, representan a nuestra ciudad en muchos campeonatos y llevan el nombre de A Coruña a muchos puntos de la geografía gallega y nacional", expresó el edil.

Esta tarde Vázquez entregó la primera remesa de camisetas de la C21 a la presidenta del club, Margot Garnelo, y a las tres atletas del Riazor Coruña que competirán este domingo en el medio maratón: Marisa Barreiro —en categoría femenina Máster 4—, Adriana Modia y Candela Gómez —en categoría femenina sénior—. Con ellas estuvo también el secretario de la entidad, Julio Santiago.

En este sentido, la actividad del club comienza ya desde edades tempranas a través de su escuela formativa, orientando a niñas y niños de entre 6 y 12 años en la etapa de iniciación. También en la siguiente fase, asociada a la tecnificación, entre los 12 y 18 años. Además, la entidad también entrena a deportistas en fase de madurez atlética y en la búsqueda de su máximo nivel competitivo.

En el acto de esta tarde, el concejal de Deportes puso en valor las condiciones de la ciudad para la práctica del running al aire libre. Tal y como expresó Vázquez, el incremento de inscripciones y participación que se está detectando en las carreras que se celebran en la ciudad, tanto las de corta distancia —a través del circuito Coruña Corre— como las de mayor distancia, "no solo tiene que ver con la buena salud del deporte en nuestra ciudad, sino también con la progresiva ampliación de los espacios públicos abiertos a esta disciplina", una línea de acción que el Gobierno local está impulsando, muy especialmente, en puntos como el paseo marítimo, que cuenta con un carril runner específico.

La recogida de dorsales para la C21 y la 5K, a partir de mañana

La presentación de la camiseta con el club, un acto simbólico que abre camino al medio maratón que tendrá lugar este domingo, se celebró en la plaza de María Pita, que este año, por primera vez en la historia de la prueba, será la meta de los 21 kilómetros.

A este respecto, tanto la camiseta de la C21 como la de la 5K podrán recogerse a partir de mañana, miércoles 25, fecha de apertura para que las personas participantes retiren sus dorsales y su bolsa del corredor. La recogida estará habilitada en la quinta planta de la superficie comercial de El Corte Inglés en la calle Ramón y Cajal.