Celebrada la junta de seguridad para la XXX edición del Rallye de A Coruña

El subdelegado del Gobierno recibe un trofeo de la organización. Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este martes en la Subdelegación la junta de seguridad para coordinar el dispositivo del 30º Rallye da Coruña, una edición histórica que marcará su incorporación en 2026 al Tour European Rally (TER) y al TER Historic, dando así el salto a un calendario internacional.

Tras una década formando parte del Campeonato Gallego de Rallies, la organización del evento, a cargo de One Seven, ha decidido reforzar su proyección exterior integrándose en el circuito europeo, compartiendo fechas con pruebas en países como Italia, Portugal o Suiza.

El objetivo es situar a A Coruña y su entorno en el mapa continental del automovilismo, atrayendo nuevos aficionados dentro y fuera de España.

Durante la reunión se analizaron todos los aspectos operativos y de seguridad de una cita que contará con la participación de 53 equipos y movilizará a más de 350 personas en la organización.

La prueba arrancará el viernes 27 de febrero a las 19.00 horas desde O Parrote, en la ciudad herculina, y recorrerá los municipios de A Coruña, Culleredo, Betanzos (que se incorpora por primera vez), Coirós, Aranga, Oza-Cesuras, Cerceda y A Laracha, poniendo en valor algunos de sus espacios paisajísticos más destacados.

En la junta de seguridad participaron, además del propio subdelegado, varios representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, la Jefatura Territorial de la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Automobilismo, policías locales y responsables municipales de los ayuntamientos implicados, así como efectivos de Protección Civil.

La coordinación del dispositivo y los planes de tráfico centraron el encuentro, en el que se subrayó la colaboración entre todas las administraciones y entidades participantes.

"Este es un evento que mueve mucha gente y requiere una coordinación ejemplar. Sin el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los ayuntamientos no sería viable", destacó Abalde, que agradeció expresamente la implicación de todos los asistentes.