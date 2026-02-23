El XXVI Trofeo Casas Novas de Arteixo (A Coruña) comienza con alta participación y emoción

La primera fase del certamen se celebró el pasado fin de semana con más de 200 binomios. La próxima cita será los días 21 y 22 de marzo

La primera fase del Trofeo Casas Novas se celebró este fin de semana en el Centro Hípico Casas Novas con más de 200 binomios.

El concurso incluyó pruebas tanto de ponis como de caballos, disputadas íntegramente en la pista cubierta de las instalaciones, ofreciendo un intenso programa de competición a lo largo de ambas jornadas.

La clasificación provisional del trofeo, una vez terminada esta primera fase, está encabezada por Valentina Méndez con Black Widow (Ponis A), María González Blanco con Utika (Ponis B), Valeria Iglesias con Bambou D’Aspe (Ponis C) y Adriana Reixa Cendame con Pedrito (Ponis D).

Respecto a las pruebas abiertas, los vencedores de las competiciones más destacadas del fin de semana fueron, sábado y domingo:

1,10 m — Belén Rodríguez Suárez con Beauty Breaker de Lys

1,20 m — Joaquín Poves Gil con Ivet Lalova

La próxima cita se celebrará en marzo, durante el fin de semana del 21 al 22, en Casas Novas.