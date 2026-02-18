El Trofeo Cidade de Santiago reunirá a más de 275 judokas de todo el país y de Portugal Concello de Santiago

La concelleira de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, presentó este miércoles en rueda de prensa el XVIII Trofeo Cidade de Santiago - Copa España Infantil A de Judo, que organiza la Federación Gallega. El evento, puntuable para la final del Campeonato de España, se disputará en el pabellón multiusos Fontes do Sar este sábado, 21 de febrero, a partir de las 9:30 horas.

Lueiro valoró que participarán más de 275 judokas y que se trata de una de las pruebas más relevantes del calendario estatal, que reúne deportistas de distintos puntos del país y también a unos 50 procedentes de Portugal.

En la rueda de prensa también participaron David Fernández Neira, delegado en Santiago de la Federación Galega de Judo, y Xaquín Baldomir, responsable de Judo Club Base.Fernández Neira agradeció el apoyo del concello y destacó que este año el trofeo bate récord de participación y "pone Santiago en el mapa".

Tres competiciones en una jornada

La jornada del sábado concentrará tres competiciones de judo en el Multiusos do Sar, todas ellas con entrada libre. Mientras que el XVIII Trofeo Cidade de Santiago se celebrará a lo largo de la mañana, con entrega de premios sobre las 15:30 horas; por la tarde, a partir de las 17:30 horas, tendrá lugar dos competiciones dirigidas a los más pequeños: Xogajudo y el III Trofeo de Judo Promoción Concello de Santiago, organizado por los clubs.

En Xogajudo competirán niñas y niños desde niveles benjamín, alevín e infantil, mientras que el Trofeo de Judo Promoción se disputa en las categorías biberón y prebenjamín, convirtiéndose en una de las citas de promoción de judo base más numerosas de la temporada al reunir en total a unos 600 judokas.

La concelleira de Deportes celebró que Santiago se sitúa como capital del deporte.