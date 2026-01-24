A Coruña reivindica en Burdeos su vínculo histórico con la Tall Ships Races, que volverá en 2027

El Ayuntamiento de A Coruña participó este fin de semana en la conferencia anual de Sail Training International (STI), celebrada en Burdeos, reafirmando el papel histórico de la ciudad como uno de los grandes puertos de referencia de la Tall Ships Races, que regresará a la urbe herculina en el verano de 2027.

La representación municipal corrió a cargo del gerente del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez, que intervino en una mesa de ponencias junto a los responsables de los puertos de Burdeos y Sines, sedes también de la próxima edición de la regata de grandes veleros.

Durante su exposición, Álvarez destacó la consolidación de A Coruña como uno de los destinos favoritos de las tripulaciones, gracias a su experiencia organizativa y a su estrecha relación con el mar.

En este contexto, el gerente del Consorcio subrayó el "vínculo histórico" entre la Tall Ships Races y A Coruña, la ciudad más visitada por la regata desde mediados del siglo pasado. Los grandes veleros han recalado en el puerto coruñés en diez ocasiones, en los años 1958, 1970, 1974, 1990, 1994, 2002, 2006, 2012, 2016 y 2023.

Precisamente en esta última edición, más de 101.000 personas visitaron la ciudad durante los tres días de estancia de la regata, un éxito que propició la celebración de la conferencia anual de la STI en A Coruña a finales de 2024, entre Expocoruña y el Aquarium Finisterrae.

Durante su intervención, Álvarez incidió en la importancia de visibilizar y reforzar el ecosistema náutico y turístico de la ciudad, señalando que "cada edición supone un aprendizaje que nos permite mejorar el puerto y el conjunto de la ciudad, fortaleciendo nuestra proyección internacional".

En esta línea, recordó que A Coruña ha formalizado su candidatura para convertirse en puerto ancla de la STI, con el objetivo de estrechar la colaboración con la organización a medio y largo plazo.

La conferencia de Burdeos sirvió también para poner el foco en la transformación de la fachada marítima, con especial atención a los muelles interiores. Álvarez expuso los avances del proyecto Coruña Marítima

Finalmente, el gerente del Consorcio destacó que la presencia de A Coruña en Burdeos refuerza la estrategia turística del Ayuntamiento, ya impulsada esta semana en FITUR, con la vista puesta en el regreso de la Tall Ships Races en 2027, una cita que contará con el apoyo de la asociación Juan de Lángara y que volverá a situar a la ciudad en el mapa internacional de la náutica.